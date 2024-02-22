تجديد حبس سيدة وزوجها بتهمة الاتجار في المخدرات بالشرابية

أمرت جهات التحقيق، بتجديد حبس على سيدة وزوجها 15 يوما على ذمة التحقيقات، بتهمة الاتجار في المواد المخدرة بنطاق قسم الشرابية.

وكشفت التحقيقات أن المتهمة تقوم بمساعدة المتهم "الزوج" في ترويج السموم المخدرة "هيروين" على عملائه وتوصليها لهم بحيل مختلفة.

وفي وقت سابق أمرت النيابة، بإرسال عينة من المضبوطات إلى المعمل الكيميائي لتحليلها لبيان مدى فاعلية المادة المخدرة، كما كلفت النيابة بسرعة وصول تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة.

تعود كواليس الواقعة عندما نجحت الأجهزة الأمنية بالقاهرة في ضبط عاطل وزوجته لهما معلومات جنائية، بدائرة قسم شرطة الشرابية، وبحوزتهما كمية لمخدر الهيروين.

وبمواجهة المتهمين اعترفوا بحيازتهم للمضبوطات بقصد الاتجار، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وبالعرض على النيابة العامة أصدرت قرارها السابق.