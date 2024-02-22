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الخميس 22 فبراير 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

العالم

"سنتكوم": تدمير سبعة صواريخ مضادة للسفن ومنصة إطلاق صواريخ وطائرة مسيرة انطلقت من اليمن

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أكد الجيش الأمريكي، اليوم الخميس، أنه دمر سبعة صواريخ مضادة للسفن ومنصة إطلاق صواريخ وطائرة مسيرة انطلقت من مناطق يسيطر عليها الحوثيون في اليمن.
وذكرت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم"، وفقا لقناة "الحرة" الفضائية، الأمريكية، أن الصواريخ ومنصة الإطلاق والمسيرة كانت "تشكل تهديدا وشيكا للسفن التجارية والسفن البحرية الأمريكية في المنطقة".
وأوضحت أنه تم تنفيذ "أربع ضربات دفاعا عن النفس ضد سبعة صواريخ كروز متنقلة مضادة للسفن تابعة للحوثيين وقاذفة صواريخ باليستية متنقلة وتم إسقاط طائرة مسيرة هجومية".
يذكر أن قوات أمريكية وبريطانية تشن عدة موجات من الضربات على مواقع تابعة للحوثيين في اليمن منذ 12 يناير الماضي، بينما ينفذ الجيش الأمريكي وحده بين حين وآخر ضربات على صواريخ يقول إنها معدة للإطلاق.

أمريكا الحوثيين صواريخ مضادة للسفن