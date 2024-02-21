تونس وفرنسا تبحثان تعزيز آفاق التعاون لتطوير القطاع الزراعي

اجتمع وزير الزراعة والموارد المائية والصيد البحري التونسي، عبد المنعم بلعاتي، مع سفيرة فرنسا لدى تونس، آن جوجوين، اليوم الأربعاء، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في تطوير القطاع الزراعي والتكيف مع التحديات المناخية وآثارها السلبية.

وأكد الوزير التونسي، خلال الاجتماع الذي جرى في مقر الوزارة، على التزام بلاده بتنفيذ مشاريع واستثمارات كبيرة في قطاع المياه لتلبية الاحتياجات المتزايدة للمياه الصالحة للشرب والري. وذلك وفقًا لبيان صادر عن وزارة الزراعة التونسية.

من جهتها، أكدت السفيرة الفرنسية دعم بلادها المستمر للقطاع الزراعي في تونس، بهدف التغلب على التحديات المتعلقة بنقص المياه وضمان الأمن الغذائي.

وشدد الطرفان على أهمية التعاون المشترك في هذا الصدد، وتبادلوا وجهات النظر حول السبل الفعالة لتحقيق الأهداف المشتركة في مجال تطوير القطاع الزراعي والموارد المائية.