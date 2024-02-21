دوري أبطال أوروبا.. برشلونة بتشكيل هجومي أمام نابولي

أعلن تشافي هيرنانديز، المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة نابولي الإيطالي، خلال المباراة التي تجمع بينهما ضمن منافسات ذهاب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.

يحل فريق برشلونة، اليوم الأربعاء، ضيفًا على نظيره نابولي بملعب دييجو أرماندو مارادونا، في المباراة التي تنطلق في العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

ويدخل تشافي، اللقاء بتشكيل هجومي، حيث يقود الهجوم، البولندي روبرت ليفاندوفسكي، لامين يامال، وبيدري جونزاليس.

ويجلس البرتغالي جواو فيليكس على مقاعد البدلاء، رفقة الثنائي البرازيلي رافينيا، والواعد فيتور روكي.

تشكيل برشلونة لمواجهة نابولي

حراسة المرمى: تير شتيجن

خط الدفاع: جول كوندي - رونالد أراوخو - إينيجو مارتينيز - جواو كانسيلو

خط الوسط: أندرياس كريستنسن - إلكاي جوندوجان - فرينكي دي يونج

وفي الهجوم: لامين يامال - روبرت ليفاندوفسكي - بيدري جونزاليس.