نوران الغباشي لـ"البوابة نيوز": التعبير عن أحداث غزة ليس بتجسيد مشاهد مؤلمة

الأربعاء 21/فبراير/2024 - 07:53 م

قالت الفنانة نوران الغباشى، إن الحركة التشكيلية فى السنوات الأخيرة تشهد نشاطا ملحوظا، وأصبح هناك وعي واهتمام بالفن فى جميع طبقات المجتمع، بالإضافة إلى وجود فنانات متميزات كثيرات فى الساحه الفنية.

وأضافت "الغباشى" فى تصريحات خاصة لـ "البوابة نيوز"، أن الذكاء الاصطناعى يقلقها كثيرًا، لأنه ينافس خيال الفنان فى توليد الأفكار والتصميمات، لافتة انها تعتقد ان تأثيره في مجال الخزف ليس كبير مثل المجالات الاخرى، لان الخزاف يتفاعل مع عمله بشكل اعمق من مقدرة الذكاء الاصطناعي.

وعن احداث غزة أكدت الفنانة ان التعبير عن هذه القضية ليس بالضرورة من خلال تصوير وتجسيد مشاهد واقعية مؤلمة، لكن قد يكون بالتعبير عن الأماني والتطلعات والدعوة الى السلام والمحبة.

وأوضحت ان الفن التشكيلي ينال اهتمام وإقبال كبير في الفترة الحالية اكثر من اي وقت مضى، ولكن هناك مشكلة لاحظتها أحيانا، وهي التقليد و انتحال بعض الأعمال، متمنية أن تختفي هذه المشكلة قريبا، وأن يعبر كل فنان عن ذاته وهويته وأفكاره.

نوران الغباشي، فنانة من مواليد دمياط ١٩٩٣، حاصله على بكالوريوس الفنون التطبيقية ٢٠١٦، وماجستير في الخزف ٢٠٢١، تعمل حاليا مدرس مساعد بكلية الفنون التطبيقية بجامعة دمياط ، وشاركت في العديد من المعارض الجماعية والمسابقات، وحصلت على الجائزة الثالثة في صالون الدلتا الثالث للشباب ٢٠٢٠، و جائزة اقتناء متحف الفن الحديث في صالون الشباب ٣٣ ٢٠٢٢، وجائزة مسابقة الطلائع- الدورة ٦٢ باسم الفنان سعيد الصدر - جمعية محبي الفنون الجميلة عام ٢٠٢٢، وجائزة التميز تحت سن ٣٠ عام بمهرجان فن الحلي- الدورة الخامسة ٢٠٢٣.