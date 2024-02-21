رئيس ويبكو للبترول يحصل على شهادة برنامج القيادة التنفيذية لرؤساء الشركات « ELP »

قام وزير البترول المهندس طارق الملا،على هامش فعاليات مؤتمر إيجيبس ٢٠٢٤، بتكريم عدد كبير من رؤساء مجالس الإدارة للشركات بالقطاع.

كما قام بتكريم وتسليم المهندس إبراهيم مسعود رئيس مجلس إدارة شركة بترول الصحراء الغربية - ويبكو شهادة برنامج القيادة التنفيذية لرؤساء الشركات « ELP »، وذلك وسط حضور عدد كبير من رؤساء الشركات بالمؤتمر.

وتقام فاعليات الدورة الحالية خلال الفترة من ١٩-٢١ فبراير ٢٠٢٤ تحت شعار ( شمال إفريقيا والبحر الأبيض المتوسط: دعم العرض والطلب العالمى على الطاقة المستدامة ) بمركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية بالقاهرة الجديدة.

ويذكر أن شركة بترول الصحراء الغربية - ويبكو تعمل في مجال الشحن وتفريغ الخام بالإضافة إلى خدمات البحث والإستكشاف عن الزيت فى الصحراء الغربية وتقديم خدمات عالية الجودة في مجال إدارة ميناء الحمراء البترولي.