محمد عبدالرحمن يكشف تفاصيل ديوانه الإبداعي في رمضان

قال الشاعر السعودي محمد عبدالرحمن، إنه يستعد لإصدار ديوان جديد له خلال الفترة المقبلة، بعدما حقق نجاحًا من خلال مجموعة من الأعمال الثقافية، تخللها تواجد في كثير من المحافل والمؤتمرات الثقافية، التي التقى فيها العديد من اللقاءات، والأعمال الخاصة به.

وأضاف "عبدالرحمن"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صالة التحرير”، المذاع على قناة “صدى البلد”، إنه يستعد لعدة أعمال تزامنًا مع شهر رمضان الكريم، والموافق في منتصف شهر مارس المقبل، موضحًا أن أعماله الرمضانية ستنقل المشاهد والقاريء إلى نوستالجيا رمضان، وزمن وعبق الماضي الجميل.

وأضاف أنه أهم مواصفات الشاعر هي أن ينقل المتلقي إلى الخيال، من خلال الصور الإبداعية والرموز الإيحائية، وفق مقاييس جمالية، تقدم رؤية جديدة للتراث الثقافي والروائي والأدبي والفني، موضحًا أن عبقرية الشاعر بمثابة شخص مشاكس، يجعل الجمهور يتذوق الشعر.

وأكد أن التجربة الشعرية هي تعبير وانفعال صادق يترجم الأحاسيس بصور واقعية تربط بين الفكر والوجدان.