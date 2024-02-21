جامعة الفيوم تعقد ندوة "معًا لمحاربة الأمية" لطلاب كلية التربية للطفولة المبكرة.. صور

نظمت كلية التربية للطفولة المبكرة بجامعة الفيوم، ندوة "معًا لمحاربة الأمية" استضافت خلالها الدكتورة آمال ربيع عميد كلية التربية الأسبق ومدير مشروع التنور المجتمعي، وبحضور الدكتور محمد السيد بخيت وكيل الكلية، والدكتورة أسماء جمال الدين منسق مشروع التنور المجتمعي بكلية التربية للطفولة المبكرة، وذلك تحت رعاية الدكتور ياسر مجدي حتاتة، رئيس جامعة الفيوم، وإشراف الدكتور عاصم العيسوي نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

استهلت الدكتورة صفاء عميد الكلية كلمتها بتقديم الشكر للجنة العليا للمشروع برئاسة الدكتور ياسر حتاته رئيس الجامعة والفريق التنفيذي على الجهود المبذولة لنجاح المشروع، وخاصة محور محو الأمية باعتباره واجب وطني.

وأكدت الدكتورة صفاء محمد أحمد، أهمية المشاركة في محو الأمية للفرد والمجتمع، وأهمية دور طالبات الكلية وتطور مشاركتها في مواجهة الأمية وبناء العقول ومحو الأمية باعتباره واجب وطني.

وأشارت الدكتورة آمال ربيع، إلى أهداف المشروع ومراحل تطور مشاركة الكلية بصفة خاصة والجامعة بصفة عامة، من خلال التقارير الواردة من الهيئة العامة لمحو الامية، حيث انطلقت نسبة المشاركة من الصفر قبل بداية المشروع إلى ما يزيد عن ٢٢٣١٠ متحررًا من قيود الأمية من أبناء محافظة الفيوم.

وقامت “ربيع” بعرض تقديمي للمشروع ومحاوره والفئات المستهدفة ومهام المشاركين وكيفية الحصول على الأميين، وتم فتح باب التساؤلات حول آليات التعاقد مع الأميين وفقًا لمحل إقامتهم، وكيفية التسجيل الإلكتروني وأساليب التواصل لجذب الدارسين والمناهج التعليمية المستخدمة ونماذج ومواعيد الامتحانات.

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