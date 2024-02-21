ads
الأربعاء 21 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

موقف كلوب من تدريب بايرن ميونيخ

كلوب
كلوب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

كشف مارك كوسيكه وكيل أعمال الألمانى يورجن كلوب، المدير الفنى لفريق ليفربول الأنجليزى، عن حقيقة محاولات إدارة بايرن ميونخ لكسب خدماته فى الفترة المقبله بعد رحيل توماس توخيل فى نهاية الموسم.
وكان بايرن ميونخ الألمانى قد أعلن اليوم الأربعاء، أنه سينهى عقد توخيل عقب انتهاء الموسم الجاري.
وقال كوسيكه، في تصريحات له مع شبكة "سكاي" التليفزيونية، إن كلوب لن يكون متاحا لتدريب بايرن ميونخ في الصيف المقبل، ساعياً لأخذ راحة، بعدما قضى تقريبا 9 أعوام فى صفوف الريدز.
وذكر كويسكه فى حديثه، أن: "موقف يورجن لن يتغير.. كلوب لن يدرب فريقا أو منتخبا لمدة عام عقب نهاية الموسم الحالي. هذا هو قراره".
 

وكيل أعمال الألمانى يورجن كلوب يورجن كلوب مارك كوسيكه ليفربول رحيل توماس توخيل