موقف كلوب من تدريب بايرن ميونيخ

كشف مارك كوسيكه وكيل أعمال الألمانى يورجن كلوب، المدير الفنى لفريق ليفربول الأنجليزى، عن حقيقة محاولات إدارة بايرن ميونخ لكسب خدماته فى الفترة المقبله بعد رحيل توماس توخيل فى نهاية الموسم.

وكان بايرن ميونخ الألمانى قد أعلن اليوم الأربعاء، أنه سينهى عقد توخيل عقب انتهاء الموسم الجاري.

وقال كوسيكه، في تصريحات له مع شبكة "سكاي" التليفزيونية، إن كلوب لن يكون متاحا لتدريب بايرن ميونخ في الصيف المقبل، ساعياً لأخذ راحة، بعدما قضى تقريبا 9 أعوام فى صفوف الريدز.

وذكر كويسكه فى حديثه، أن: "موقف يورجن لن يتغير.. كلوب لن يدرب فريقا أو منتخبا لمدة عام عقب نهاية الموسم الحالي. هذا هو قراره".

