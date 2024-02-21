تعرف على لقاءات وندوات الدورة الـ 25 من مهرجان الإسماعيلية

يستعد مهرجان الإسماعيلية الدولى للأفلام التسجيلية والقصيرة لإطلاق دورته الـ 25 المقرر إقامتها في الفترة من 28 فبراير إلى 5 مارس 2024.

وكشفت إدارة المهرجان عن الندوات واللقاءات المقرر إقامتها على يد مجموعة متميزة من السينمائين، وهي:

ماستر كلاس المخرج ستيف جيمس، وعرض فيلم ستيفي: الذي تدور أحداثه في 1995 يعود المخرج ستيف جيمس إلى ريف جنوب إلينوي وذلك لمعاودة الاتصال مع ستيفي فيلدينج ذلك الشاب المضطرب الذي كان له بمثابة أخ أكبر، وذلك بعد عشر سنوات من الغياب.

كما يقدم ماستر كلاس المخرج دانيال كوتر



الجدير بالذكر أنه تحتوى مسابقات المهرجان على 121 فيلما من 62 دولة وهم : الأرجنتين، الأردن، البرازيل، البرتغال، الدنمارك، السودان، السويد، الصين، المجر، المغرب، المملكة العربية السعودية، المملكة المتحدة، النرويج، الهند، الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان، اليونان، إندونيسيا، إيران، إيطاليا، أرمينيا، أسبانيا، ألمانيا، أوكرانيا، بلجيكا، بنما، بنين، بوركينا فاسو، بولندا، تشيلي، تونس، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جمهورية أفريقيا الوسطى، جنوب افريقيا، جورجيا، روسيا، رومانيا، سوريا، سويسرا، شيلى، صربيا، غينيا بيساو، فرنسا، فلسطين، فنلندا، قطر، كرواتيا، كندا، كوريا الجنوبية، كوستاريكا، كولومبيا، كينيا، لاتفيا، لبنان، ليبيا، ليتوانيا، مصر، موريتانيا، نيبال، هاياتي، هولندا.

