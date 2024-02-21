تعرف على قائمة الأفلام التسجيلية الطويلة المشاركة في مهرجان الإسماعيلية

كشف مهرجان الإسماعيلية الدولى للأفلام التسجيلية والقصيرة المقام في الفترة من 28 فبراير إلى 5 مارس 2024، عن قائمة أفلام مسابقة الأفلام التسجيلية الطويلة المشاركة في الدورة الـ25، وعددهم 12 فيلما وهم:



1-حياة ذهبية| بوباكار سانجار| بوركينا فاسو، بنين، فرنسا| 2023



2-كازابلانكا| أدريانو فاليريو| فرنسا، إيطاليا| 2023



3- الإله امرأة| أندريس بيروت| بنما، فرنسا، سويسرا| 2023



4- الحياة حلوة| محمد جبالى| فلسطين، النرويج، قطر| 2023



5- مالكورريدس| تانا جيلبرت | شيلى، ألمانيا| 2023



6- بدون إجازات شتوية| راجان كاثيت، سونير باندي| نيبال، كوريا الجنوبية، رومانيا| 2023



7- سمر.. قبل آخر صورة| آية يوسف| مصر | 2023



8- تحت سماء دمشق| هبة خالد، طلال ديركي، علي وجيه| سوريا، الدنمارك، ألمانيا، الولايات المتحدة الامريكية| 2023



9- قصة صامتة| أندرس سكوفبيرج جيبسن| الدنمارك، السويد| 2023



10- بعد الجسر| ديفيد ريزو، مارزيا توسكانو| إيطاليا| 2023



11- الابتلاء| إلفيس سابين نجيبينو| جمهورية أفريقيا الوسطى، فرنسا، إيطاليا، ألمانيا، جمهورية الكونغو الديمقراطية| 2023



12- تحت التشييد| ماركوس تويفو| فنلندا| 2023