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الأربعاء 21 فبراير 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة ستار

تعرف على قائمة الأفلام التسجيلية الطويلة المشاركة في مهرجان الإسماعيلية

مهرجان الإسماعيلية
مهرجان الإسماعيلية
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كشف مهرجان الإسماعيلية الدولى للأفلام التسجيلية والقصيرة المقام في الفترة من 28 فبراير إلى 5 مارس   2024، عن قائمة أفلام مسابقة الأفلام التسجيلية الطويلة المشاركة في الدورة الـ25، وعددهم 12 فيلما وهم:
 

1-حياة ذهبية| بوباكار سانجار| بوركينا فاسو، بنين، فرنسا| 2023 


2-كازابلانكا| أدريانو فاليريو| فرنسا، إيطاليا| 2023   
 

3- الإله امرأة| أندريس بيروت| بنما، فرنسا، سويسرا| 2023
 

4- الحياة حلوة| محمد جبالى| فلسطين، النرويج، قطر| 2023
 

5- مالكورريدس| تانا جيلبرت | شيلى، ألمانيا| 2023   
 

6- بدون إجازات شتوية| راجان كاثيت، سونير باندي| نيبال، كوريا الجنوبية، رومانيا| 2023
 

7- سمر.. قبل آخر صورة| آية يوسف| مصر | 2023


8- تحت سماء دمشق| هبة خالد، طلال ديركي، علي وجيه| سوريا، الدنمارك، ألمانيا، الولايات المتحدة الامريكية| 2023
 

9- قصة صامتة| أندرس سكوفبيرج جيبسن| الدنمارك، السويد| 2023 
 

10- بعد الجسر| ديفيد ريزو، مارزيا توسكانو| إيطاليا| 2023 


11- الابتلاء| إلفيس سابين نجيبينو| جمهورية أفريقيا الوسطى، فرنسا، إيطاليا، ألمانيا، جمهورية الكونغو الديمقراطية| 2023 
 

12- تحت التشييد| ماركوس تويفو| فنلندا| 2023 

مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية اليوبيل الفضي الدورة الـ 25