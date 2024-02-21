الكنيسةُ القبطيَّةُ الكاثوليكيّةُ تُوَدِّعُ كاهنًا جليلًا بالإسماعيليّة

ودَّعَتِ الكَنيسةُ القِبطيَّةُ الكاثُوليكيّةُ، اليومَ الأربعاء، القُمُّصَ سمعان فهمي الكرارسي، أحد كهنة إيبارشيّة الإسماعيليّة المُحبّة للمسيح.

حيثُ ترأَّسَ البطريرك الأنبا إبراهيم إسحَق، بطريرك الأسكندريّة للأقباط الكاثوليك في مصر وبلاد المهجر، صَلاةَ الجُنَّاز بمُشاركة صاحب النّيافة الأنبا بولا مُطران إيبارشيّة الإسماعيّلة المُحِبَّة للمسيح، ذلك بعد أن ترأَّسَ صاحِبُ النِّيافَةِ الأنبا بولا مُطران للإسماعيليّة، القُدَّاسَ الإلهيّ لراحة نفس الأب المُنتَقِل.

أُقيمَت الصَّلاة بمُشاركة عدد من كهنة إيبارشيّة الإسماعيليّة، والأب بيشوي رسمي عميد الكلية الإكليريكيّة، وآباء الإكليريكيّة، وعدد من الكهنة من مختلف الرهبانيّات والإيبارشيّات. وشمامسة الكلّيّة الإكليريكيّة.

تتقدَّمُ إكليريكيَّةُ القِدِّيسِ لاوُن الكَبير بخالص التّعازي الي الأنبا بولا، ولأسرة المُتنيِّح القُمُّص سمعان، وسائر أبناء الرّعايا الّتي قامَ بخدمتِها،