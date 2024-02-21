أشرف رشاد: مصر دولة صاحبة تاريخ ومواقف راسخة تجاه القضية الفلسطينية

قال المهندس أشرف رشاد الشريف، الأمين العام ونائب رئيس حزب مستقبل وطن، إن مصر تقدم للعالم نموذجًا فريدًا للدولة الحضارية صاحبة المبادىء والسياسات الشريفة والمواقف الوطنية المشرفة.

وأضاف “رشاد” في تصريحات له، أن موقف مصر تجاه القضية الفلسطينية ثابت وراسخ لم ولن يتغير على مدار تاريخها، ولم تتأخر يومًا في نصرة ودعم الأشقاء الفلسطينيين وكانت دومًا مركزًا لاحياء القضية والدفاع عنها وعدم تصفيتها.

وأشار إلى أن مرافعة مصر اليوم أمام محكمة العدل أوفت بكل الطموحات وأشارت إلى حجم التحول في مسار القضية، ومدى تحمل مصر مهمة الدفاع عن حقوق شعبنا الفلسطيني الشقيق في إقامة دولته المستقلة.

وأوضح أن المرافعة قدمت وثائق وأدلة دامغة لأرقام وجرائم ارتكبها كيان الاحتلال، وفضحت انتهاكات العدو الصهيوني ولم تُبقي أمام المجتمع الدولي أية أعذار لصمت جديد.

وتابع: "يحتاج الضمير الإنساني العالمي فقط لصحوة لكي يتصدى لهذا الكيان الوحشي وينهي مرارة الاحتلال ويحافظ على أرواح الأبرياء، وصولًا إلى حل الدولتين وفق الشرعية الدولية التي تضمن إقامة دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية".