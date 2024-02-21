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الأربعاء 21 فبراير 2024
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عبدالرحيم علي

فضائيات

الأمم المتحدة للشئون الإنسانية: نصف مليون شخص في غزة على حافة المجاعة

غزة
غزة
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قال وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، إن هناك نصف مليون شخص في غزة على حافة المجاعة ويفتقرون لأبسط الحاجات الأساسية من غذاء وماء ورعاية صحية، وفقا لما نقلته فضائية القاهرة الإخبارية، اليوم الأربعاء.

وأضاف وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، أن إسرائيل لم تستجب لمطالبنا بتسهيل وصول المساعدات إلى قطاع غزة، داعيا مجموعة العشرين للمساعدة على وقف الحرب في غزة وإنقاذ السكان.

وتابع وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، “نحتاج إلى ضمانات أمنية للقيام بعملنا وسد احتياجات قطاع غزة”.

 

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