مصرع 11 شخص وإصابة 6 آخرين إثر انقلاب سيارة ربع نقل بطريق العلاقي بأسوان

لقى ١١ شخص مصرعهم واصيب ٦ آخرين سوادنى الجنسية أثر حادث انقلاب سيارة ربع نقل بمحافظة اسوان اليوم، الأربعاء، بطريق "العلاقى" جنوب شرق مدينة أسوان، وتم نقل المتوفيين الى المشرحة العمومية والمصابين الى المستشفى لتلقى الاسعافات اللازمة.

تلقى مدير امن اسوان اخطارا يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل بطريق العلاقى ،واسفر عن مصرع ١١ شخصا واصابة ٦ آخرين ،وبالفحص والمعاينة تبين ان السيارة اشتعلت فيها النيران وتفحمت بشكل كامل ،وتم الدفع بسيارات الاسعاف لنقل المصابين الى المستشفى لتلقى الاسعافات اللازمة ،وتم نقل جثامين المتوفيين الى المشرحة تحت تصرف النيابة،وجار اتخاذ الاجراءات القانونية تجاه الواقعة.

واكد شهود عيان ان السيارة كانت محملة بأشخاص قادمين من دولة السودان للدخول مصر بطريقة غير شرعية "تهريب"وانقلبت اثناء مرورها بطريق العلاقى جنوب مدينة اسوان .