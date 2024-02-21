الأرصاد تحذر من التقلبات الجوية وارتفاع درجات الحرارة نهارًا والبرودة ليلًا.. خبراء يناشدون المواطنين عدم الانخداع بتحسن الطقس.. طبيب يطالب بالالتزام بالإجراءات الوقائية

في ظل ارتفاع درجات الحرارة نهارًا، اليوم الأربعاء، والإحساس بدفء الأجواء خلال سطوع الشمس، وفقًا لما أعلنته الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس، حذرت من تخفيف الملابس مما يزيد من فرص الإصابة بنزلات البرد.

أوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أنه يسود طقس مستقر ودافئ نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد اليوم، مائل للدفء على السواحل الشمالية، شديد البرودة ليلًا، وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

درجات الحرارة اليوم الأربعاء

تسجل درجات الحرارة في القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحري العظمى 22، وشبورة مائية صباحًا وطقس غائم جزئي، ورياح معتدلة بسرعة (20) كم/س، كما تسجل السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري درجة حرارة عظمى 20، ورياح معتدلة (22 كم/س)، وتسجل جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر درجة حرارة عظمى 25، وطقس مشمس ورياح معتدلة بسرعة (28) كم/س)

وفي شمال وجنوب الصعيد يسجلان درجة حرارة عظمى 23، وشبورة مائية صباحًا وطقس مشمس ورياح معتدلة بسرعة (22) كم/س).

وقالت الهيئة، إن حالة الملاحة البحرية على البحرين تشهد استقرارا، ليشهد البحر الأحمر أمواج معتدلة بارتفاع يمتد بين 2:1.5 واتجاه رياح شمالية شرقية، والبحر المتوسط يشهد ارتفاع أمواج بين 1.5: 1 واتجاه رياح شمالية غربية.

بدوره، يقول الدكتور علي قطب، رئيس هيئة الأرصاد الجوية سابقًا، على المواطنين الالتزام بارتداء الملابس الشتوية الثقيلة على مدار اليوم، خاصةً بعد تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية من ارتفاع درجات الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، وشديد البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء، والطقس قارس البرودة في ساعات الليل المتأخر.

ويتابع «قطب»، في تصريح خاص لـ«البوابة نيوز»، أن هيئة الأرصاد تستطلع حالة الطقس على مدار الأسبوع من خلال الاستعانة بصور الأقمار الصناعية والخرائط.

وفي طل حالة الطقس وارتفاع درجات الحرارة نهارًا وبرودة الطقس ليلًا، فإنه تزداد فرص الإصابة بنزلات البرد والإنفلونزا الموسمية، وتتمثل أعراض جميع الفيروسات التنفسية في: «العطس- الحمى الخفيفة- الصداع- التهاب الحلق- آلام العضلات- انخفاض الشهية».

وفي هذا السياق، أوضح الدكتور محمد عز العرب، أستاذ أمراض باطنة بالمعهد القومي للكبد والأمراض المعدية، والمستشار العلمي للمركز المصري للحق في الدواء، في تصريح خاص لـ «البوابة نيوز»، أن فيروسات الجهاز التنفسي تنتشر مع برودة الطقس مثل الإنفلونزا الموسمية ونزلة البرد العادية>

وطالبً بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية كالتباعد الاجتماعي وعدم التواجد في الأماكن المزدحمة، وتقوية المناعة والتزام أصحاب الأمراض المزمنة وضعاف المناعة المنازل قدر المستطاع خلال حالة الطقس شديد البرودة.