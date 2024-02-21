أسعار العملات اليوم الأربعاء 21 فبراير 2024

استقرت أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه المصري في مستهل تعاملات اليوم الأربعاء 21 فبراير استقرارا ملحوظا وفقًا لآخر تحديث عبر الموقع الإلكتروني للبنك المركزي المصري.

استقر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه فى البنك المركزي المصري نحو 30.84 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

ثبت متوسط سعر اليورو في البنك المركزي المصري نحو 33.00 جنيه للشراء و33.15 جنيه للبيع.

سجل الجنيه الإسترليني فى البنك المركزي المصري نحو 38.69 جنيه للشراء و38.86 جنيه للبيع.

سجل الفرنك السويسري في البنك المركزي المصري نحو 34.74 جنيه للشراء و34.91 جنيه للبيع.

سجل سعر 100 ين ياباني في البنك المركزي المصري نحو 20.47 جنيه للشراء و20.56 جنيه للبيع.

وسجل الدولار الأسترالي في البنك المركزي المصري نحو 19.95 جنيه للشراء، و20.06 جنيه للبيع.

وسجل اليوان الصيني في البنك المركزي المصري نحو 4.28 جنيه للشراء، و4.30 جنيه للبيع.

وعلى مستوى العملات العربية، في البنك المركزي المصري بداية تعاملات اليوم والتي سيطرت عليها حالة من الاستقرار مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري.

استقر متوسط سعر صرف الريال السعودي في البنك المركزي المصري نحو 8.21 جنيه للشراء و8.25 جنيه للبيع.

وسجل الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري نحو 99.91 جنيه للشراء و100.44 جنيه للبيع.

سجل الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري نحو 8.39 جنيه للشراء و8.42 جنيه للبيع.

وسجل متوسط سعر صرف الدينار البحريني مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري، بداية تعاملات اليوم، نحو 81.76 جنيه للشراء، و82.12 جنيه للبيع.

وسجل الريال العماني في البنك المركزي المصري نحو 80.06 جنيه للشراء، و80.41 جنيه للبيع.

كما استقر متوسط سعر صرف الريال القطري مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري عند نحو 8.45 جنيه للشراء، و8.49 جنيه للبيع.

وسجل سعر بيع الدينار الأردني في البنك المركزي المصري مستهل تعاملات اليوم ، نحو 43.41 جنيه للشراء، و43.70 جنيه للبيع.