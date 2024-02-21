تعادل بروسيا دورتموند وأيندهوفن في دوري أبطال أوروبا

شهد ملعب "فيليبس" صراعًا مثيرًا في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، حيث تعادل بي إس في أيندهوفن مع بروسيا دورتموند بنتيجة 1-1.

افتتح دونيل مالين التسجيل لبروسيا دورتموند في الدقيقة 24، رافضًا الاحتفال احترامًا لفريقه السابق.

ولكن سرعان ما رد لوك دي يونج على هدف دورتموند من ركلة جزاء في الدقيقة 56، ليُعيد المباراة إلى نقطة البداية.

جاء تشكيل بروسيا دورتموند كالآتي:

حراسة المرمى: جريجور كوبيل

الدفاع: جوليان رييرسون- ماتس هوميلز- نيكو ستشلوتيربيك- أيان ماتسين

خط الوسط: مارسيل سابيتزر- ماركو رويس- إميري كان

خط الهجوم: دونيل مالين- نيكلاس فولكروج- جادون سانشو

وجاء تشكيل ايندهوفن كالآتي:

حراسة المرمى: والتر بينيتيز

خط الدفاع: جوردان تيزي- جيردي ستشوتين- أوليفير بوسكاجلي- سيرجينو ديست

خط الوسط: ماليك تيلمان- خوي فيرمان- إسماعيل صايبري

خط الهجوم: يوهان باكايوكو- لوك دي يونج- هيرفينج لوزانو

ويؤجل حسم التأهل إلى لقاء الإياب المقرر إقامته يوم الأربعاء 13 مارس على ملعب سيجنال إيدونا بارك في ألمانيا.