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الأربعاء 21 فبراير 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

هالاند يقود مانشستر سيتي لفوز صعب على برينتفورد بالدوري الإنجليزي

مانشستر سيتي وبرينتفورد
مانشستر سيتي وبرينتفورد
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حقق مانشستر سيتي فوزًا صعبًا على مضيفه برينتفورد بهدف دون رد، في المباراة المؤجلة من الجولة الثامنة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز، والتي أقيمت على ملعب الاتحاد مساء الثلاثاء.

وانتظر مانشستر سيتي حتى الدقيقة 70 ليفتتح التسجيل عن طريق نجمه النرويجي إيرلينج هالاند، الذي نجح في مراوغة مدافع برينتفورد وانفرد بالحارس ثم سدد الكرة في الشباك.

وأحرز نفس اللاعب هدفا ثانيا في الدقيقة 80، لكن تم إلغاؤه بداعي التسلل على كايل ووكر.

وبهذا الفوز، ارتفع رصيد مانشستر سيتي إلى 56 نقطة في المركز الثاني، بينما تجمد رصيد برينتفورد عند 25 نقطة في المركز الرابع عشر.

ويعد هذا الفوز مهمًا لمانشستر سيتي، حيث يقلص الفارق مع ليفربول المتصدر إلى نقطة واحدة، مع تساويهما في عدد المباريات.

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