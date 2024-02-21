عبد البديع: منتخب ألعاب القوى سينافس على لقب دورة الألعاب الأفريقية بغانا

أكد مجدي عبد البديع عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لألعاب القوى أن منتخب مصر جاهز بقوة للمنافسة على صدارة.

وأضاف مجدي عبد البديع خلال تصريحاته الخاصة لـ«البوابة نيوز» أن منتخب مصر استعد بقوة للبطولة ونأمل أن يكون التوفيق حليف الفراعنة لحصد لقب البطولة.

ومن المقرر أن تقام دورة الألعاب الأفريقية بمدينة أكرا الغانية خلال الفترة من 8 وحتى 24 مارس المقبل.

وكان مجلس إدارة الاتحاد المصري لألعاب القوى برئاسة الدكتور سيف الله شاهين اختار مجدي عبدالبديع رئيسًا لبعثة المنتخب المشاركة في دورة الألعاب الأفريقية، أكرا المقرر إقامتها خلال الفترة من 8 وحتى 24 مارس المقبل.

بينما يتكون الجهاز الفني من: الدكتور محمد عبد الرؤوف مديرًا فنيًا، ياسر فتحي مدربًا لدفع الجلة، Adrian Zsolt مدربًا لإطاحة المطرقة، أحمد متولي مدربًا لرمي الرمح، وهشام علي مدربًا للوثب الطويل“.

وتضم قائمة المنتخب 13 لاعبا ولاعبة وهم: «مصطفى عمرو ومحمد مجدي حمزة في دفع الجلة، إيهاب عبد الرحمن ومصطفى عبد الخالق في رمي الرمح، سالم محمد سالم في سباق 3000 متر موانع، مصطفى الجمل وأحمد طارق في سباق إطاحة المطرقة، محمد رجب في سباق 20 كم مشي، يوسف بدوي في سباق 110 متر حواجز، حازم جبريل في سباق 800 متر، وأحمد محمود طاهر في سباق عشاري».

بالإضافة إلى اللاعبتين: «إسراء عويس في الوثب الطويل، وروان أيمن في إطاحة المطرقة».

وتسعى البعثة المصرية إلى تحقيق المزيد من الميداليات والفوز بلقب البطولة وتحطيم الرقم القياسي، ورفع علم مصر عاليًا.