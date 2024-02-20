البنتاجون يعلن سقوط مسيرة أمريكية قرب اليمن

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، اليوم /الثلاثاء/، تحطم طائرة أمريكية من دون طيار، قرب اليمن بصاروخ أطلقه الحوثيون المدعومون من إيران.

وقالت المتحدثة باسم البنتاجون سابرينا سينج - حسبما نقلت قناة الحرة الأمريكية - "تم إسقاط مسيرة أمريكية من طراز أم كيو-9 قبالة سواحل المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن في البحر الأحمر".

وأضافت أن المعلومات الأولية تشير إلى أنه تم إسقاطها بصاروخ أرض-جو حوثي.

وكان الحوثيون قد أسقطوا في نوفمبر طائرة أخرى من الطراز ذاته.

يأتي هذا فيما أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) اليوم أنها رصدت إطلاق صاروخين باليستيين مضادين للسفن من المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن باتجاه ناقلة حبوب مملوكة للولايات المتحدة ترفع العلم اليوناني أثناء إبحارها في خليج عدن، وتعرضت لأضرار طفيفة ولم تقع إصابات، مشيرة إلى أنها واصلت رحلتها المقررة لتسليم الحبوب في عدن باليمن.