استمرار حبس 3 متهمين بسرقة محل ألبان بـ15 مايو

قرر قاضي المعارضات، استمرار حبس 3 عاطلين، 15 يوما علي ذمة التحقيقات، بتهمة سرقة مبلغ مالي من داخل محل ألبان بمدنية 15 مايو.

ونجحت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، في كشف غموض واقعة سرقة مبلغ مالي من داخل محل ألبان بمدينة 15 مايو، وضبط مرتكبي الواقعة.

ورد بلاغ لضباط مباحث قسم شرطة 15 مايو، من مالك محل ألبان بدائرة القسم، مفاده اكتشافه سرقة مبلغ 50 الف جنيه من داخل المحل ملكه.

وعلي الفور انتقلت قوة أمنية لمحل البلاغ، وبإجراء التحريات وتفريغ كاميرات المراقبة بمحيط موقع الحادث أمكن تحديد هوية المتهمين، وتبين ان وراء ارتكاب الواقعة 3 عاطلين وتم القبض عليهم.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.