تعرف على كنيسة الأقمار الثلاثة

جاءت تسمية الكنيسة الخاصة بالمركز الأرثوذكسي على اسم القديسين باسيليوس الكبير وغريغوريوس اللاهوتي ويوحنا ذهبي الفم المعروفين بأقمار الكنيسة الثلاثة شفعاء الطلاب والمعلمين، كونهم ساهموا بشكل كبير وفعّال بنشر نور البشارة وتعاليم السيد المسيح ودحض الهرطقات في أرجاء المسكونة .

الكنيسة

صُمِّم المسقط الأفقي لكنيسة الاقمار الثلاثة على الشكل المُثمّن البيزنطي المستوحى من الكنيسة التي بنيت فوق ما يعتقد بأنه منزل القديس بطرس في القرن الأول ميلادي، وأيضا من عمارة بناء الكنائس في القرن الرابع و الخامس الميلادي وصولا إلى القرن السادس والذي أصبحت فيه القباب تُبنى من الطوب بدل الخشب، وأفضل مثال على ذلك كنيسه القديس فيتالي في مدينة رافينا الإيطالية (التي ضمها الإمبراطور جوستنيان عندما وحّد الإمبراطورية) وهو باني كنيسة القديس فيتالي التي تحوي قبة رئيسة وثماني انصاف قباب تحيطها على شكل 8 وتوجد في هذه الكنيسة اهم لوحات فسيفساء القديسة ثيوذورا زوجة الامبراطور.

1.كنسية الأقمار الثلاثة مُثمّنة الأضلاع و تحوي قبة رئيسة في الوسط nave بقطر10م و ارتفاع 15.75م وبتصميم معماري إنشائي تقليدي ومميز، يحيطها 8 انصاف قباب اثنتيا كبيرتان وستة بقياس أصغر.

2.الأولى باتجاه الشرق وهي نصف قبة فوق الهيكل (altar ) وبقطر 6م وارتفاع 7م .

3.مقابلها باتجاه الغرب نصف قبة فوق المدخل (narthex) بقطر 6م و ارتفاع 6.75م .

4.على جانبي القبة الرئيسة ثلاث قباب من كل ناحية تحوي القبة الوسطية مداخل في كل من جهتي الشمال و الجنوب، قطر هذه القباب 3.4م و ارتفاعها 6م .

5.رقبة القبة الرئيسة تحوي 12 شباكا (عدد تلاميذ السيد المسيح) وتُدخل النور الطبيعي بشكل جميل الى داخل الكنيسة

6.في أعلى القبة من الداخل صورة السيد المسيح، الضابط الكل (Pentocrator) مصنوعة من الفسيفساء و هي الوحيدة من نوعها في الأردن.

7.أبواب الكنيسة مرتفعة. الباب الرئيسي 4.25م والأبواب الجانبية 3.25م، ومصنوعة من الخشب الطبيعي ومكسوة بالنحاس بالكامل ومحاطة من الداخل ببرواز من الرخام البني/الذهبي.

8.الشبابيك بلون الخشب وهي من الزجاج الملون بتصميم أرثوذكسي مميز ومحاطة من الداخل ببرواز من الرخام البني/الذهبي.

9.الجدران مكسوة بالرخام الملون بارتفاع 1.2م (ابيض، أخضر واحمر خمري)، على نمط الكنائس الرومية التاريخية وباقي الجدران مغطاة بالكامل بالرسومات الدينية التي نفذها رسامون مميزون من اليونان.

10.الارضيات مغطاة بالرخام الأبيض والأخضر والأحمر الخمري بأشكال هندسية رومية (بيزنطية) أرثوذكسية وتحوي لوحات مميزة من الفسيفساء وتم عمل درج الهيكل من الرخام الأخضر.

11.البناء الخارجي من الحجر التقليدي (من محاجر معان) وبتصميم هندسي تقليدي وبتفاصيل دقيقة وبمرجعية تاريخية.

12.القباب مغطاة بالقرميد الفخاري التقليدي الذي صنع في اليونان خصيصا لكنيسة الأقمار الثلاثة وبالطريقة التقليدية.

13.الايقونسطاس والأثاث الخشبي من كراسي الجوقة وكرسي العرش والمصلين صنعته أيدي ماهرة ومتخصصة وأحضر من اليونان خصيصا لكنيسة الأقمار الثلاثة وكذلك المذبح .

14. تتسع الكنيسة الى ما بين 100 و 150 مصليا (حسب طريقة الفرش)

15. الثريات أحضرت من اليونان خصيصا لكنيسة الأقمار الثلاثة.

16. صمم نظام تدفئة وتبريد متطور ودمج بهيكل البناء بحيث لا يؤثر على الشكل الداخلي للكنيسة وبصوت خافت جدا.

17. صمم نظام الإنارة والصوتيات بما يتناسب مع تصميم الكنيسة وبأحدث المواصفات.

18. الصليب الذي يعلو الكنيسة نحت من قطعة حجر واحدة و بارتفاع يقارب 1.8م

برج الجرسية

1. صمم برج الجرسية بطريقة تحاكي كلا من الماضي العريق والمستقبل المشرق فاستوحيَ شكل الجرسية من ابراج الجرسيات الحجرية لكنائس وأديرة الأراضي المقدسة )ومنها دير مار الياس جنوب القدس) وجرسية دير صيدنايا الجديدة. وقد صممت الجرسية من جزئين: الأول بشكل مربع يحوي أربعة أقواس حجرية من حجر الطبزة (من محاجر معان) وارتفاع هذا الجزء 7م يعلوه الجزء الثاني بشكل ثماني الأضلاع من الحجر الأملس والذي يحوي ثمانية أقواس مكرنشة وبارتفاع 3.5م و تعلو الجزئين القبة و بإجمالي ارتفاع 11.25م.

2. بنيت الجرسية فوق الدرج الدائري ذي الشكل المعاصر والذي هو جزء من البناء المحيط بالكنيسة وبشكل سور قلعة تحيط وتحمي الكنيسة ومحيطها، ويؤدي هذا الدرج الى تراسات واسعة تطل على الكنيسة وأيضا على مناظر الطبيعة الخلابة المحيطة بالمشروع.

3.الأجراس المعدنية الثلاثة صنعت خصيصا لجرسية الأقمار الثلاثة وتقرع يدويا بالطريقة التقليدية، بالاضافة الى جرس إلكتروني.

غرفة و مزار الشموع

1. صممت على شكل مصغر للكنيسة وبشكل يتناسق مع الجزء العلوي للجرسية، ثمانية الأضلاع. ضلعين يوجد فيهما بابي الدخول والخروج ويتوسطها شباك كبير يفتح مباشرة باتجاه باب الكنيسة الرئيس ويشكل اتصالا روحيا مع الكنيسة.

2.باقي الاضلاع تحوي أقواسا لوضع الأيقونات المكتوبة أو المصنوعة من الفسيفساء

3.يحتوي هذا البناء أيضًا مزارا ومكانا لإضاءة الشموع بحيث لا يؤثر دخانها على أيقونات الكنيسة.

4. يصل ارتفاع قبة المزار وغرفة الشموع الى 6م وابعادها الداخلية الى 3.8م