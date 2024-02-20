المصري البورسعيدي يقسو على بلدية المحلة بثلاثية في الدوري

فاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي المصري البورسعيدي على نظيره بلدية المحلة، بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التى جمعتهما، منذ قليل، على ملعب برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الـ١٣ من مسابقة الدوري الممتاز.

سجل أهداف المباراة سمير فكري وعمرو السعداوي وفخر الدين بن يوسف في الدقائق ١٤ و٣٤ و٨٧ على التوالي.

سيطر الفريق الساحلي على مجريات الأمور منذ البداية وهدد مرمى البلدية في أكثر من مناسبة حتى تمكن سمير فكري من تسجل هدف التقدم في الدقيقة ١٤، وبعدها واصل المصري الضغط في ظل تواجد على استحياء من فريق المحلة.

وفي الدقيقة ٣٤ تمكن لاعب وسط المصري عمرو السعداوي من تسجيل الهدف الثانى وسط غفلة من لاعبي المحلة، وبعد سيطر المصري على باقي شوط المباراة.

واصل المصري الضغط في شوط المباراة الثاني بعدما فرض سيطرته على مجريات الأمور وهدد فريق بلدية المحلة في أكثر من مناسبة حتى تمكن فخر الدين بن يوسف من تسجل الهدف الثالث في الدقيقة ٨٧، بعدها انحصر اللعب في وسط الملعب.

بهذا الفوز رفع المصري رصيده إلى النقطة ٢٠ في المركز الرابع، بينما تجمد رصيد بلدية المحلة عند النقطة ١٣ في المركز الثاني عشر في جدول ترتيب المسابقة.