تعرف على سعر الدولار في البنوك بنهاية المعاملات المسائية

استقرت أسعار الدولار أمام الجنيه في نهاية تعاملات اليوم الثلاثاء داخل البنوك المصرية.

سجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري أمام الجنيه نحو 30.84 جنيه للشراء و30.93 جنيه للشراء.

وصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع في بنوك مصر والتنمية الصناعية والأهلي المصري.

سجل الدولار مقابل الجنيه أعلى سعر في مصرف أبوظبي الإسلامي بقيمة 30.9 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع.

وصل سعر الدولار أمام الجنيه نحو 30.85 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع في بنوك «المصرف المتحد، الإسكندرية، والإمارات دبي الوطني، والتجاري الدولي CIB».