الزمالك يهزم هليوبوليس في دوري اليد

فاز الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك على حساب فريق هليوبوليس بنتيجة 28/26، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الثلاثاء على صالة محمد حسن حلمي بنادي الزمالك ، ضمن منافسات الدور الثاني لبطولة دوري المحترفين لكرة اليد.

انتهى الشوط الأول بتقدم الزمالك على هيليوبوليس بنتيجة 16/9 قبل أن يحسم الفارس الأبيض بنتيجة اللقاء بنتيجة 28/26 .

ومن المقرر أن يواجه فريق الزمالك، فريق الجزيرة يوم الجمعة المقبل في تمام الساعة الثامنة مساءً على صالة المركز الأولمبي بالمعادي في إطار الجولة السادسة من المرحلة الثانية لدوري المحترفين.

يقود الفريق الأبيض كل من: حسن يسري رئيساً للجهاز ومجدي أبو المجد مديراً فنياً وأحمد رمضان مدرباً عاماً وإيهاب محسن مدربًا ومحيي صلاح مدرباً للحراس.