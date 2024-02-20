كلية تربية أسيوط تشهد انعقاد ندوة تعريفية عن المشاركة الطلابية في مشروع محو الأمية

نظمت كلية التربية بجامعة أسيوط بالتعاون مع الهيئة القومية لمحو الأمية وتعليم الكبار، اليوم الثلاثاء الموافق 20 من فبراير؛ ندوة تعريفية عن المشاركة الطلابية في مشروع محو الأمية، بحضور الدكتور محمود عبد العليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وإشراف الدكتور حسن حويل عميد الكلية، والدكتور محمد مصطفى حمد وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور عمر محمد مرسي مدير مركز تعليم الكبار بالكلية.

وأكد الدكتور أحمد المنشاوي؛ حرص جامعة أسيوط على أداء دورها الخدمي؛ انطلاقًا من المسؤولية المجتمعية التي تهدف إلى المساهمة في تقديم كافة أوجه الرعاية للمواطنين، خاصةً في مجال محو الأمية وتعليم الكبار؛ نظراً لأهميته الاستراتيجية لحاضر الوطن، ومستقبله؛ حيث تهتم الدولة بالقضاء على الأمية، وتبذل جهوداً كبيرة؛ لتحقيق هذا الهدف، مشيدا بطلاب كلية التربية الذين يقومون بدور مشرف في مشروع محو الأمية، ونجحوا في محو أمية (46) ألف مواطن بمحافظة أسيوط، وهو ما خفض نسبة الأمية بالمحافظة من 38% إلى 31%، داعياً الطلاب إلى الإقدام، وبذل الجهود لمحو أمية (4) أشخاص كشرط للتخرج.

وأشاد الدكتور محمود عبد العليم، بطلاب الكلية الذين يشاركون بشكلٍ مشرف في محو أمية الكبار بالمحافظة؛حيث اتجه الكثير منهم إلى (149) قرية بالمحافظة، وقام بعض الطلاب بمحو أمية 100 شخص، والكثير منهم مصمم على محو أمية قريته التي ينتمي إليها بالكامل، مثنياً في ذلك على كلية التربية التي تحرص على تذليل العقبات أمام الطلاب؛ من أجل تحقيق هدف محو أمية (4) أشخاص، من خلال تقسيم الطلاب إلى مجموعات، يشرف على كل منها عضو هيئة تدريس بالكلية، كما تحرص الكلية على التعاون مع الهيئة القومية لمحو الأمية وتعليم الكبار، في عقد مثل هذه الندوات؛ للإجابة على مختلف استفسارات الطلاب عن كيفية الوصول للراغبين في محو أميتهم، وكيفية أداء هذه المهمة بشكل مثالي، وغيرها.