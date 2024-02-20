المؤبد لسيدة قتلت مسنة وسرقت مبلغا ماليا فى الشرابية

قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة ربة منزل بالسجن المؤبد بتهمة قتل مسنة وأخذ مبلغ مالى بحوزتها كانت تجمعه المجنى عليها لأداء العمرة.



وجاء فى قرار الإحالة الصادر من النيابة العامة، أن المتهمة "س.م" ربة منزل قتلت المجنى عليها "ز.ا" مسنة وذلك بعد أن بيتت النية وعقدت العزم على قتلها للسرقة لعلمها أن المجنى عليه اخذت الجمعية التى ظلت تجمع فى المبلغ شهورا .

وأوضحت مناظرة النيابة أن الجثة لربة منزل فى العقد السابع من عمرها ترتدى كاملة ملابسها وبها طعنة نافذة فى القلب أدت لوفاتها فى الحال.



وكشفت تحقيقات النيابة العامة عن أن المتهمة اعترفت بارتكاب الواقعة لمرورها بأزمة مالية، وحاولت أن تقترض المبلغ من أحد لكن لم تجد من يساعدها، وعلمت أن المجنى عليه عملت جمعية من أجل أداء العمرة، ولأنهم جيران قررت سرقتها وخططت لارتكاب جريمتها، لكن فشلت عندما استيقظت المجنى عليها وصرخت فضربتها المتهمة بمقص فى بطنها وتركتها جثة هامدة غارقة فى دمائها .

وقال شهود عيان، إن الحاجة زينب فى حالها تقيم بمفردها بعد زواج ابنتها الوحيدة وكانت تحصل على معاش زوجها من أجل الإنفاق على نفسها، ولم نسمع عنها غير كل خير، لكن المتهمة سيئة السمعة أعماها المال لتفكر فى طريقة السرقة وقادها الشيطان وسيطرة عليها للتخلص من المجنى عليه بعد أن حصلت على مبلغ الجمعية.

وقال الضابط مجرى التحريات فى الواقعة، إن تحرياته السرية توصلت إلى أن المتهمة جارة المجنى عليه وكانت تردد عليها من وقت لآخر لمساعدتها مقابل مبلغ مالي، وأنها عقب ارتكاب الواقعة هربت من محل سكنها وبتفريغ كاميرات المراقبة وتتبعها تم التوصل إليها وضبطها واعترفت ارتكاب الواقعة.

وكان قسم شرطة الشرابية تلقى بلاغًا يفيد بمقتل مُسنة على يد ربة منزل لسرقة مبلغ مالي، وبانتقال قوات الأمن لمكان الواقعة عُثر على جثة مسنة تبلغ من العمر ٦٨ سنة مقتولة بمقص وغارقة فى دمائها .