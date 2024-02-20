محافظ البحر الأحمر يستجيب لمطالب رياضة النواب بتخصيص أراضي لإقامة مراكز شباب

وافق اللواء عمر حنفي، محافظ البحر الأحمر، على مطالب لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمود حسين، بتخصيص عدد من الأراضي بمختلف المدن المحافظة لإقامة مراكز شباب عليها.

جاء ذلك خلال لقاء اللجنة بمحافظ البحر الأحمر اليوم، لمناقشة دعم الأنشطة الرياضية والشبابية بالمحافظة ، في إطار الزيارة التفقدية بناءً على طلبات الإحاطة المقدمة من اعضاء مجلس النواب بمحافظة البحر الأحمر.

وقال الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب بمجلس النواب، خلال اللقاء، إن هناك عدة مطالب للمواطنين أهمها تخصيص أراضي من قبل المحافظة في الأماكن التي لا يوجد بها مراكز شباب، وذلك لإقامة ملاعب عليها بالتعاون بين اللجنة والوزارة والمحافظة.

وأكد رئيس لجنة الشباب أن تخصيص أراضي من المحافظة لإقامة مراكز شباب عليها سيساعد في الحفاظ على الشباب كما سيحافظ عليهم من مشاكل الإدمان وعدم استغلالهم بأي صورة من صور الاستغلال السيء.

من جانبه كلف اللواء عمر حنفي، محافظ البحر الأحمر، وكيل وزارة الشباب بالمحافظة بسرعة تقديم خريطة متكاملة خلال أسبوعين لإنشاء مراكز شباب وملاعب بالمناطق المحرومة في المدن السبع التابعة للمحافظة، على أن تكون البداية في الغردقة ورأس غارب، وذلك لسرعة إصدار قرارات التخصيص للأماكن المقترحة.

وطالب الدكتور محمود حسين ، خلال الاجتماع بسرعة استخراج رخصة هدم أرض استاد الغردقة، وذلك لسرعة إنشاء القرية الأولمبية بالغردقة، لاسيما أنه سيتم بيع أرض الاستاد من خلال نظام الاستبدال ووضع أموالها في إنشاء القرية الأولمبية.

من جانبه طالب اللواء عمر حنفي، من الإدارة الهندسية بالمحافظة بسرعة بحث أسباب تأخر استخراج رخصة الهدم، والعمل على استخراجها في أسرع وقت حتى يتم إقامة القرية الأولمبية من قبل وزارة الشباب.

وفي سياق متصل وجَّه الدكتور محمود حسين الشكر لمحافظ البحر الأحمر على الاستجابة السريعة لمطالب لجنة الشباب، مؤكدا أن محافظ البحر الأحمر يقدم نموذجا يحتذى به في التعاون بين المجلس التشريعي والحكومة وهو ما سيؤدي إلي ثمار يجنيها شباب البحر الأحمر.

ويضم وفد اللجنة كلا من الدكتور محمود حسين رئيس اللجنة، النائب محمد لبيب وكيل اللجنة، والنائب درويش مرعي، والنائب خالد بدوي، والنائبة آية مدني، والنائبة ولاء عبد الفتاح، والنائب أسامة عبد العاطي، والنائب محمود توشكي والنائبين سيد قاسم وإيلاريا حارص عن محافظة البحر الأحمر ومن أمانة المجلس عاطف مرعي، أمين لجنة الشباب، وخالد مشعل ومحمد عادل ومحمد عبد العظيم.