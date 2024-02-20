تجديد حبس عاطل سرق حديدًا من شركة بـ15 مايو

جدد قاضي المعارضات، حبس عاطل 15 يوما علي ذمة التحقيقات، بتهمة سرقة حديد من داخل شركة بمدينة 15 مايو.

وألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، القبض علي عاطل، سرق كمية من الحديد من داخل شركة بمدينة 15 مايو.

ورد بلاغ لضباط مباحث قسم شرطة 15 مايو، من مسئول إحدى الشركات بدائرة القسم، مفاده اكتشافه سرقة كمية من الحديد.

وبالانتقال والفحص توصلت تحريات ضباط المباحث إلي أن وراء ارتكاب الواقعة، عاطل مقيم بدائرة القسم.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم وأرشد عن مكان المسروقات.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتباشر النيابة التحقيقات.