المها والريم ولماذا يضرب بعيونهم المثل ؟

المها والريم حيوانات شهيرة بعيونهم الساحرة حتى اصبح يضرب المثل بجمال عيون البشر بعيون المها والريم، ولا يعرف الكثير من الناس الفرق بينهما فالريم هو غزال موجود حول العالم والمها ظبي يمتلك أربعة أنواع مختلفة.

توضح "البوابة نيوز" الفرق بين كل منهما والفرق بين عيونهم وأماكن تواجدهم.

-غزال المها:

يمتلك أربعة أنواع مختلفة يعيش في دول أفريقيا والشرق الأوسط ويتميز بكبر حجمه مع قرون صغيرة تشبه الرمح ومن أكبر أنواع أوريكس غازيلا فهو حيوان صحراوي برقبة سميكة قريبة لرقبة الحصان، وجسمه عضلي مع علامات سوداء ووجه أبيض، يواجه هذا الغزال الصيد من أجل لحومه وجلده وبعض الأقاويل حول استخدام القرون في السحر، ويفتقد وطنه بسبب توسع البشر وانخفض عدده بسبب توسع البشر في أفريقيا.

لذلك تعمل المنظمات على الحفاظ عليه من الانقراض وتخصيص مساحات من أجل حمايته وتعمل المؤسسة الإفريقية للحياة البرية مع بعض الحكومات والقرى لتحصيص مساحات لمساعدة المها للتجول فيها بأمان.

-عيون المها:

تكون عيونه صغيرة للغاية مقارنة بعيون باقي أنواع الغزلان.

-حيوان الريم:

الريم نوع من أنواع الغزال يكون طوله من 101 إلى 116 سم وهو غزال ذو لون شاحب أجزائه العلوية باللون الأصفر والأطراف السفلية باللون الأبيض والاصفر الشاحب، والقرون مختلفة في الذكر والأنثى في الذكر تكون نحيلة وعلى شكل حرف s وفي الانثى تكون رقيقةوخفيفة الوزن ومستقيمة أكثر من الذكر.

وعلى الوجه توجد علامات باهتة وشريط غير واضح على طول الجانب وذيل أسود أو بني ويبلغ طوله حوالي 15 سم، ويتواجد في الجزائروتونس وليبيا ومصر وبعض الأماكن المعزولة في الصحراء وتفضل السكن في الأماكن التي تمتلك بيئة صحراوية وهي من الحيوانات المهددة بالانقراض بسبب اصطيادها لغرض الرياضة والحصول على اللحم والقرون وعددها الموجود في العالم في الوقت الحالي من 300 إلى600 فرد ناضج ويتناقص العدد يوم بعد يوم.

-عيون الريم:

عيونه كبيرة وواضحة وتمتلك لمعة مميزة مثل النجوم.