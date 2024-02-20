مندوب الصين بمجلس الأمن: يجب منح سكان غزة الفرصة للعيش بسلام

أكد مندوب الصين في مجلس الأمن، ضرورة منح سكان غزة الفرصة للعيش بسلام، مع التأكيد على عدم جواز استخدام حق النقض لعرقلة جهود وقف إطلاق النار.

خلال كلمته في جلسة التصويت على مشروع القرار الجزائري المطالب بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة لأسباب إنسانية، أكد ضرورة تحرك مجلس الأمن لوقف التصعيد، وأشار إلى الانتهاكات المتكررة للقانون الدولي. وأعرب عن إحباطه من نتيجة التصويت، مؤكدًا أن النص الجزائري كان أكثر توازنًا.

من جانبها، استمرت قوات الاحتلال في شن مئات الغارات والقصف المدفعي وارتكاب مجازر دامية ضد المدنيين في مختلف أنحاء قطاع غزة، في ظل وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار ونزوح أكثر من 90% من السكان.

ودمرت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، مجموعات سكنية بأكملها في قطاع غزة، وذلك ضمن سياستها الهادفة إلى التدمير الشامل كجزء من العدوان المستمر على القطاع.

وما زال آلاف الأشخاص محاصرين تحت الأنقاض بسبب استمرار القصف وتعقيدات الوضع الميداني، وهذا يأتي في سياق الحصار الشديد الذي يفرض على القطاع، مع قيود صارمة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية للتخفيف من الوضع الإنساني المأساوي.