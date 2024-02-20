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الثلاثاء 20 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوادث وقضايا

تجديد حبس عامل لقتله «سمكري» بالمرج

أرشيفية
أرشيفية
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جدَّد قاضى المعارضات بمحكمة جنح المرج، اليوم الثلاثاء، حبس عامل؛ وذلك على خلفية اتهامه بقتل سمكري لسرقته، 15 يومًا على ذمة التحقيق.
وجاء بالتحقيقات أنه تم العثور على شخص متوفى داخل مسكنه، وتبين ما به من إصابات عبارة عن جرحين طعنتين بالرقبة،
وبمواجه المتهم اعترف بارتكاب الواقعة، وأقر بتعرفه على المجنى عليه وعرض عليه استضافته بمسكنه فاختمرت فى ذهنه فكرة التوجه معه لمسكنه وسرقته، ولدى وصولهما قام المتهم بالتعدى عليه بسلاح أبيض خاص بالمجنى عليه محدثًا إصابته التى أدت لوفاته ثم أستولى على مبلغ مالى والسلاح المُستخدم فى ارتكاب الواقعة ولاذ بالفرار.

إرتكاب الواقعة 15 يوما العثور علي شخص تجديد حبس عامل