جامعة القناة تعقد تدريبا حول "دور العلاج الطبيعي في دعم صحة الموظفين"

نظمت جامعة قناة السويس برنامجها التدريبي عن “دور العلاج الطبيعي والتثقيف الصحي في دعم صحة الموظفين...للحفاظ على الصحة وتحسين الأداء في بيئة العمل”.

وقد أكد الدكتور ناصر مندور رئيس الجامعة على أهمية تحقيق بيئة عمل آمنة، من حيث الالتزام بمعايير السلامة المهنية والأمن الصناعي، ونشر الثقافة والوعي الصحي اللازمين لدعم صحة الموظفين، بهدف الحفاظ على الصحة العامة للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، وللمواطنين بصفة عامة، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بدعم صحة المواطن.

وتابع "مندور" أن جامعة قناة السويس- في إطار دورها المجتمعي الخدمي، ودورها البحثي كذلك- تسعى لربط العلوم ومخرجات البحث العلمي بالمجتمع وتحدياته، من أجل وضع الحلول العلمية لمشكلاته، مؤكدا على دور العلاج الطبيعي وكليته الناشئة في القيام بمسئوليتها المجتمعية نحو أفراد المجتمع وفئاته، خاصة مع قرب افتتاح عيادات العلاج الطبيعي بتخصصاته للجمهور بمحافظة الإسماعيلية، ومحافظات القناة وسيناء.

موضحا أن الندوات التوعوية، والبرامج التدريبية التي يقدمها علماء الجامعة، ومراكزها التدريبية تقدم التوعية بضرورة الوقاية من إصابات الظهر والعمود الفقري، و إصابات المفاصل التي قد تصيب الموظفين، الذين تقتضي طبيعة عملهم الجلوس لفترات طويلة، أو أمام شاشات أجهزة الحاسب الآلي..

أقيم البرنامج التدريبي بإشراف عام الدكتور محمد سرحان عميد كلية العلاج الطبيعي، وقام بالتدريب خلاله الدكتورة هند علي محمود المدرس المساعد بكلية العلاج الطبيعي ، والمعيد مصطفى محمود بكلية العلاج الطبيعي جامعة قناة السويس.

حيث تناولا تخصصات وأقسام العلاج الطبيعي( العظام والعضلات- علاج وإعادة تأهيل العظام - بعد العمليات الجراحية- العلاج الطبيعي لصحة المرأة والطفل- لأمراض الباطنة والمسنين- للأمراض الجلدية مثل قرح الفراش والحروق والقدم السكري).

كما تطرقا لأجهزة العلاج الطبيعي المتنوعة.

واستعرضا كذلك مراحل دور العلاج الطبيعي من حيث.

التوعية الصحية والوقاية من الأمراض مثل (تقليل نسب الولادة القيصرية، وتقوية عضلات التنفس قبل الجراحات).

ومرحلة العلاج التحفظي( كحل بديل للعمليات الجراحية كما في المراحل الأولى لخشونة المفاصل والانزلاق الغضروفي).

ومرحلة تأهيل ما بعد الجراحات التخصصية مثل جراحات العظام والأورام والتجميل.

وفي إشارة إلى الموظفين وطبيعة أعمالهم- التي قد تسبب إصابات أو تشوهات العمود الفقري والعظام- قدما نصائح لبعض التمرينات التي تتم ممارستها للحفاظ على الصحة وتقليل خطر الإصابات بالظهر والمفاصل، والطرق الصحيحة للجلوس والانحناء وحمل الأثقال، والأوضاع الصحيحة لها...وكذلك تمارين التنفس التي تقي الموظفين من التوتر الزائد، وتقلل من صعوبات التنفس، مع ضرورة المحافظة على التغذية السليمة والشرب الكافي للمياه..

هذا وأقيم البرنامج التدريبي بإشراف تنفيذي المهندسة وفاء إمام مدير عام مشروعات البيئة، والمهندس أحمد رمضان مدير تدريب أفراد المجتمع.

واستهدف 23 متدرب من العاملين بمديريات الطرق والنقل والطب البيطري والمالية والزراعة والتربية والتعليم، والعاملين بالتأمين الصحي الشامل، ومستشفى طوارئ أبو خليفة، والطالبات من مدرسة 25 يناير الثانوية بنات....ومن العاملين بالإدارة العامة للخدمات الطبية بالجامعة.