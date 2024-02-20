مشروعات النواب ترفع مذكرة عاجله لرئيس الوزراء لانقاذ تدريب الشباب بعد اختلاف الوزارات

قررت لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطه ومتناهية الصغر بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم برئاسة محمد كما مرعى توجيه مذكرة عاجلة الى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء تفيد بعدم التعاون بين الوزارات فى وضع رؤية واستراتيجيه واضحه المعالم للنهوض بتدريب الطلاب ووضع مناهج تؤهل للعمل بالسوق الخارجى.

وتضمنت المذكرة الموجهه الى "مدبولى" ان اللجنه قد شاهدت خلال ثلاث اجتماعات الاختلاف الشديد بين ممثلى الوزارات على عقد اجتماع مشترك وتحديد موعد للجلوس على ترابيزه واحده لوضع رؤيه للتدريب فى مصر طبقا لاحتياجات سوق العمل الخارجى.

وكان ممثلى لجنة التضامن قد ابدوا استعدادهم لاستقبال ممثلى الوزرارات فى مبنى ديوان وزارة التضامن الاجتماعى بالعجوزه لوضع رؤيه للتدريب فى مصر طبقا لاحتياجات سوق العمل الخارجى الا ان ممثلى اللجنه فوجئت بممثلى الوزارات بان مكان وزارة التضامن بالعجوزة بعيد

وحذر كما مرعى رئيس اللجنة من عمل الوزارات فى جزر منعزله لتوحيد الرؤى لتدريب الطلاب فى المدارس الفنية.

وقال إنه للاسف فنحن نواجه قنبله موقوته يمكن ان تنفجر فى اى لحظة وللاسف نحن نحاول على مدار ثلاث اجتماعات ان يحدث التنسيق المطلوب حى نساعد الدولة واولادنا فى الحصول على التدريبات والمهارات المطلوبه لسوق العمل الاوربى والعربى على حد سواء وسيكون ذلك بمثابة دخل اضافى من العملة الصعبه لمصر نتيجة لتحويلاتهم النقديةبدلا من هروب اولادنا للخارج من خلال الهجره غير الشرعية التى اصبحت تؤرق السلطات الايطالية بعد ازدياد اعداد المصريين بالهروب الى اوربا نتيجة عدم وجود المناخ المناسب وعدم ايجاد الوظيفه والمرتب المناسبواكد مرعى ان اجتماعات اللجنه مستمرة ولن تدرج اى شئ جديد على جدول الاعمال غير موضوع التدريب وسنواصل الاجتماعات حتى فى الاجازة البرلمانية حتى تضع الوزارات الرؤية واضحة المعالم للتدريب فى مصر طبقا لاحتياجات سوق العمل الاوربية والعربية.

