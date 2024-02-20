محافظ الدقهلية يشهد تدشن القافلة الطبية لأهالي قرية الأحمدية

دشن أيمن مختار محافظ الدقهلية اليوم الثلاثاء،القافلة الطبية بقرية الأحمدية بمركز شربين والتي تنظمها أمانة الصحة بحزب مستقبل وطن بالدقهلية بالتعاون مع مديرية الصحة وجامعة المنصورة والتي تهدف إلي توقيع الكشف علي المواطنين وصرف الأدوية بالمجان وتحويل الحالات التي تحتاج إلي عمليات جراحية الي مستشفيات الصحة وجامعة المنصورة والتأمين الصحي و استخراج قرارات علاج علي نفقة الدولة.

وتفقد محافظ الدقهلية الوحدة الصحية بقرية الأحمدية والتي تم إنشائها ضمن مبادرة حياة كريمة حيث تفقد جميع الأقسام داخل الوحدة و العيادات والصيدلية للتأكد من مدى توافر الأدوية للمواطنين .

جاء ذلك بحضور الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحه بالدقهليه ، والنائب حسين خضير عضو وكيل لجنة الصحة بمجلس الشيوخ ، والنائب جمال عبدالظاهر أمين التنظيم بحزب مستقبل وطن بالدقهلية ، والنائبة نسرين عمر أمين الصحة بحزب مستقبل وطن ، والنائب ثروت فتح الباب أمين الشئون البرلمانية بحزب مستقبل وطن ، والنائبة الشيماء محمود نبيه، أمينة المرأة بحزب مستقبل وطن والدكتور تامر الطنبولي مدير الرعاية الأساسية بمديرية الصحة ، و إبراهيم صابر رئيس مركز ومدينة شربين .

وقال المحافظ بإسم أبناء الدقهلية اتقدم بخالص الشكر والتقدير لفخامة الرئيس السيسى علي إطلاقه مبادرة حياة كريمة التي غيرت وجه الحياة لأكثر من 60 % من الشعب المصري في جميع قري مصر، مشيراً إلي أن هذه المبادرة لم تشهدها الدولة المصرية علي مر تاريخها .

وأكد مختار علي أن فخامة الرئيس السيسي لديه اهتمام بالغ بصحة المواطن المصري البسيط في كل شبر علي أرض مصر وأمر بتقديم الرعاية الصحية الكاملة له وبالأخص في القري الأكثر احتياجا والأسر الأولي بالرعاية والقضاء علي قوائم الانتظار .

وأشار المحافظ الي أن الهدف من المبادرات الصحية هو الوصول إلي جميع المواطنين بمختلف قرى الدقهلية وتقديم الرعاية الصحية وصرف الأدوية لهم بالمجان وإجراء العمليات الجراحية لهم علي نفقة الدولة من خلال التنسيق مع المستشفيات الصحيه والجامعية والتأمين الصحي واكتشاف الأمراض المبكرة .

كما قال " مختار " ما شاهدناه اليوم من إمكانيات بشرية ولوجستيه بالوحدة الصحية بالأحمدية يدل علي نجاح مبادرة حياة كريمة في تحقيق أهدافها وهي توفير حياة كريمة لكل مواطن داخل قري مصر من خلال تقديم كافة الخدمات الصحيه وغيرها .

وثمن " المحافظ " دور حزب مستقبل وطن بالدقهلية وجامعة المنصورة ومديرية الصحه علي تعاونهم المثمر في تنفيذ مثل هذه المبادرات الصحية لتقديم الرعاية الصحية لأهالينا في القري لاكتشاف الأمراض بجميع انواعها مبكراً وإجراء العمليات الجراحية والقضاء علي قوائم الانتظار.