محافظ القليوبية يتفقد القافلة الطبية المجانية للرمد بقرية الشموت ببنها

تفقد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، اليوم، القافلة الطبية المجانية للرمد بقرية الشموت التابعة لمركز بنها، بحضور ممثلين من اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء وجمعية صناع الخير.

جاء ذلك بحضور محمد مرعي رئيس مجلس مدينة بنها والدكتور حمودة الجزار وكيل وزارة الصحة بالقليوبية.

وستقوم الجمعية بالتكفل بتوفير الأطباء والنظارات الطبية والعمليات الجراحية بالمجان، نظمتها مديرية الصحة لقرية الشموت التابعة لمركز ومدينة بنها لتوقيع الكشف المجاني وتقديم العلاج بالمجان للأهالي.

وتقدم القافلة الخدمات الآتية بالمجان: قياس الإبصار وعمل النظارات والكشف على البالغين الأطفال والتأهيل البصري وعلاج أمراض الشبكية وتحديد رؤية وانكسار العين وفحص قاع العين وفحص المجال البصري وتشخيص المياه البيضاء والزرقاء وقصر وطول النظر، بالإضافة إلى تشخيص اضطرابات الشبكية والقرنية والتهابات العين، وقد تم الكشف حتى الآن عن مايقرب من 250 حالة.



وتفقد الهجان، القافلة وتأكد من توافر كل أنواع الأدوية بالصيدلية والتقارير الطبية، موضحا أن تلك القافلة تأتي ضمن سلسلة القوافل الطبية المجانية وذلك لتقديم الخدمة والرعاية الطبية اللازمة للقرى والعزب المحرومة من الخدمات الصحية، وجرى التنسيق على إقامة تلك القافلة يوم الثلاثاء المقبل بقرية الحصافة التابعة لمركز ومدينة شبين القناطر.

وأكد محافظ القليوبية أن الدولة المصرية تعمل على توفير الخدمات للمواطنين بالقرى الأكثر احتياجاً خاصة، في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية لتوفير الحياة الكريمة لهم، مؤكداً أن المحافظة لا تدخر جهداً في التعاون البناء والمثمر مع مختلف المؤسسات بما يعود بالنفع على أبناء المحافظة.

وشدد المحافظ على تكثيف القوافل الطبية العلاجية المجانية للقرى الأكثر احتياجا بالمحافظة والأكثر بعدا عن المستشفيات الرئيسية، موضحا أن هذه الخدمة من حق المواطن على الدولة أن تتم بشكل منتظم.

القافلة الطبية

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