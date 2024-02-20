سفير مصر برومانيا: وزيرة الهجرة على تواصل مستمر ومباشر بالجالية المصرية

أشاد السفير مؤيد الضلعي، سفير مصر لدى رومانيا، بالجهود الحثيثة التي تقوم بها السفيرة سها جندي وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، مبينا أن هناك اهتمامًا كبيرًا من سيادتها بكافة المصريين بالخارج وتقديم لهم يد العون وتذليل كافة التحديات التي تواجههم، مقدمًا الشكر لها على التواصل المستمر والمباشر، للاطمئنان على الجالية المصرية وحرصها على توفير كل الدعم لها.

وأوضح الضلعي خلال اللقاء الافتراضي مع وزيرة الهجرة مع أبناء الجالية المصرية برومانيا، أن وزيرة الهجرة أولت لملف المصريين فيالخارج اهتماما كبيرا، مع المتابعة المستمرة من أجل الاطلاع على كافة الصعاب والتحديات التي تواجه المصريين بالخارج، كما زفّ بشرىسارة للمصريين، بأن براند "آنا أصلان"، سيكون متاحا قريباً في مصر وتحديدا في الغردقة حيث سيفتتح اكبر منتجع للسياحة العلاجيةهناك، سيتيح علاجاً لمرضى الشيخوخة وغيرها من أمراض، مبينا أن ذلك يأتي في ظل التواصل والعلاقات القوية التي تجمع بين مصر وروماني.

كما استمعت الوزيرة إلى عدد من المقترحات من المصريين المتواجدين في رومانيا، منها معادلة الشهادة الجامعية في رومانيا بنظيرتهاالمصرية، خاصة وأن شهادات الجامعات الرومانية معادلة لجميع دول الاتحاد الأوروبي، التي هي احدي أعضاءه، وهو ما يؤكد الثقة فيالتعليم الجامعي الروماني، بالإضافة إلى حصول الأطباء المصريين في الخارج على رخصة مزاولة المهنة. وفي هذا الجانب، أكدت السفيرة سها جندي أنها ستقوم بالتواصل مع وزيري التعليم العالي والصحة وعرض الأمر عليهما للوصول إلى نتيجة بشأن مطلب المصريين فيرومانيا.

وأشار اللواء إيهاب الحيني، ممثل قطاع الأحوال المدنية بوزارة الداخلية، إلى التعاون مع وزارة الهجرة، بشأن آلية وسرعة نقل الأوراق الثبوتية للجاليات المصرية بالخارج، للتيسير على المصريين بالخارج وتلبية طلباتهم، موضحا أن ذلك يتم وفقا لقوانين وإجراءات ورسوم يتمتحديدها.

ونوّه الحيني بأن ذلك يتم بالتعاون مع وزارتي الهجرة والخارجية بعد استيفاء الأوراق المعنية بالتنسيق مع السفارات المصرية في الخارج،مبينا أن التنسيق مستمر ومتواصل مع السيدة وزيرة الهجرة، مشيدا بما تقوم به من جهود حثيثة لتلبية كافة احتياجات المواطنين المصريينبالخارج.

وفي ختام الاجتماع، أعربت السفيرة سها جندي عن سعادتها وترحيبها الكامل بلقاء الجاليات المصرية بالخارج وتلقي مقترحاتهم، لافتة إلىأن كل ما يتم اقتراحه يلقى عناية كبيرة ونعمل على تلبيته في ظل اهتمام القيادة السياسة بملف المصريين بالخ