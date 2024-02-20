النيابة الإدارية تشارك في فعاليات "يوم الاستدامة العربي" بجامعة الدول

شاركت المستشارة غادة يونس نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية ومدير وحدة التعاون الدولي، اليوم الثلاثاء، في فعَّاليات "يوم الاستدامة العربي بجامعة الدول العربية"، وذلك تنفيذًا لتوجيهات المستشار حافظ عباس – رئيس هيئة النيابة الإدارية، وفي ضوء قراره بإنشاء وحدة التعاون الدولي، واستجابة للدعوة الكريمة من السفيرة ندى العجيزي - الوزير المفوض بإدارة التنمية المستدامة والتعاون الدولي بأمانة جامعة الدول العربية.

وجاء ذلك بحضور لفيف من ممثلي حكومات الدول العربية المشاركة، حيث استهلت فعَّاليات اليوم بكلمة ألقاها السفير أحمد أبو الغيط - أمين عام جامعة الدول العربية، بمشاركة الدكتورة نيفين القباج - وزيرة التضامن الاجتماعي.

ويأتي ذلك التوجه في إطار حرص رئاسة الهيئة على تمثيل النيابة الإدارية في المحافل الدولية، وإرساء سُبُل التعاون المشترك بين النيابة الإدارية والجهات والمؤسسات الدولية ذات الصلة.

