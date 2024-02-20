بالصور.. محافظ جنوب سيناء يفتتح معارض “أهلا رمضان” بدهب

افتتح اللواء الدكتور خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، معارض أهلا رمضان، بمدينة دهب، أحدهما بجوار منطقة دهب سكوير، والآخر بمنطقة العصلة .

ووجه المحافظ بدعم المعارض بكميات كبيرة للسلع الغذائية التي يوجد إقبال عليها لتلبية احتياجات المواطنين، وتكثيف الحملات التموينية عليه لمتابعة الالتزام بالأسعار، معلنا أنه سيجرى دعم الأسر الأكثر احتياجًا خلال شهر رمضان بـ 30 طن مواد غذائية، بواقع 10 أطنان أرز، و10 أطنان سكر، و10 أطنان مكرونة.

وأعلن المهندس إبراهيم الحارون، وكيل وزارة التموين، أن إجمالي عدد معارض "أهلًا رمضان" الأساسية على مستوى المحافظة بلغ 8 معارض، إضافة إلى 28 منفذ تابع لمديرية التموين "دلتا ماركت"، ومنافذ "كلنا واحد"، والسلاسل التجارية الكبرى التي دخلت ضمن مبادرة خفض الأسعار، ويجري متابعتها باستمرار للتأكد من الالتزام بالأسعار المتفق عليها، وتوافر السلع الغذائية بها.

رافق المحافظ اللواء أحمد الاسكندراني ، السكرتير العام، و اللواء عبد الرحمن بهاء الدين ، رئيس مدينة دهب، والمهندس إبراهيم الحارون ، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بجنوب سيناء ، ومحمد وحيد، رئيس الغرفة التجارية لمحافظة جنوب سيناء، ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية وعدد من مشايخ القبائل وتوني كازامياس رجل الأعمال.

كان المحافظ قد افتتح معرض “أهلًا رمضان” بسوق بدر الحضاري في العاصمة طور سيناء، ومعرض أهلا رمضان بالسوق التجاري بمدينة شرم الشيخ السبت الماضي، وشهد المعرض إقبالًا كبيرًا من المواطنين منذ اليوم الأول من بدء فعاليات المبادرة، لشراء جميع مستلزماتهم واحتياجاتهم الخاصة بشهر رمضان المبارك وللهروب من جشع واستغلال العديد من التجار خاصة في الأوقات التي تشهد موسم شراء لمختلف السلع الغذائية مثل" البلح والزيت والسكر والسمن والأرز" وغيرها من المنتجات الأساسية.

وكان الدكتور علي المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، قد أعلن أن معارض أهلا رمضان سوف تنطلق اعتباراً من 15 فبراير 2024، وتستمر لمدة شهر، حيث سيتم إنشاء معرض رئيسي بكل محافظة وبحد أدني 3 معارض إضافية فضلا عن الشوادر والسيارات المتنقلة، مشيرا إلى أن المحافظات والاتحاد العام للغرف التجارية وكل غرفة تجارية ستتعاون لتجهيز الأماكن المخصصة للمعارض، والهدف من كل ذلك زيادة الإتاحة والمعروض من السلع والمنتجات الغذائية.

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