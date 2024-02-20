جامعة الدلتا التكنولوجية ومركز إبداع مصر الرقمية "كريتيفا" ببنها تبحثان التعاون المشترك

استضاف مركز ابداع مصر الرقمية وفدًا من جامعة الدلتا التكنولوجية برئاسة الدكتور عربى السيد كشك؛لتعزيز ثقافة ريادة الأعمال ودعم الإبتكار التكنولوجى وإعداد الكوادر البشرية فى المجالات التكنولوجية المختلفة.

ويهدف المركز إلى إعداد الكوادر البشرية في المجالات التكنولوجية المختلفة،فضلًا عن المساهمة في اتاحة فرص عمل جديدة وتزويد الشباب بمهارات متطلبات سوق عمل المستقبل.

ويقدم المركز عدة خدمات منها:برامج تدريبية تقنية وتطبيقية في الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والعديد من الدورات التدريبية،ومنها:الذكاء الإصطناعى،امن المعلومات ،تطبيقات الموبايل ،ريادة الأعمال الفرى لانسر،تدريب سفراء التكنولوجيا من اعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالجامعات.

كما يتيح المركز الخدمات والشهادات المعتمدة بالتعاون مع القطاع الخاص،ويدعم المركز أعمال العمل الحر،دعم مهارات الإبداع وريادة الأعمال،كما يتيح المركز بيئة تكنولوجية تطبيقية داعمة لتوجهات التكنولوجية الحديثة بما يدعم ويؤهل الطلاب لريادة الأعمال وسوق العمل.

ومن جانبه، أكد الدكتور عربى السيد كشك رئيس الجامعة، ان الجامعة تدعم استراتيجية الدولة نحو توطين ونشر ثقافة الإبداع والابتكار، وتشجيع التنمية والاقتصاد الرقمي وتوظيف أحدث مجالات التكنولوجيا في تحقيق المزيد من التنافسية وريادة الأعمال بالجامعات المصرية.

وضم وفد الزيارة الدكتور خالد خضر وكيل كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة لشئون التدريب والخدمات،د.احمد الصاوى وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، الدكتور عصام مرسى رئيس برنامج تكنولوجيا الأوتوترونكس،د.عمرو عبدالهادي رئيس برنامج تكنولوجيا الطاقة الجديدة والمتجددة ،د.اميمة ندا رئيس برنامج تكنولوجيا الاطراف الصناعية والاجهزة التقويمية،د.حمدى قطب رئيس برنامج تكنولوجيا التبريد والتكييف،د.محمد عزت رئيس برنامج تكنولوجيا الميكاترونكس.