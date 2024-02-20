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الثلاثاء 20 فبراير 2024
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عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

وزير الشباب يطمئن على الحالة الصحية لحسام حسن

الدكتور أشرف صبحي
الدكتور أشرف صبحي
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حرص الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، على الاطمئنان على صحة الكابتن حسام حسن، المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، بعد تعرضه لوعكة صحية مفاجأة نُقل علn إثرها لأحد المستشفيات، عقب حضوره مباراة الزمالك والإسماعيلي التي أقيمت مساء أمس، الإثنين، في الدوري المحلي باستاد الإسماعيلية.

وأجرى الدكتور أشرف صبحي اتصالًا هاتفيًا بالكابتن حسام حسن، للاطمئنان على حالته الصحية، متمنياً له الشفاء العاجل والعودة سريعاً لممارسة مهامه مع المنتخب الوطني.

وأكد وزير الشباب والرياضة  دعمه الكامل لحسام حسن وجهازه المعاون، مشدداً على ثقته الكبيرة في قدرتهم على قيادة المنتخب الوطني لتحقيق أفضل النتائج في الاستحقاقات القادمة.

من جانبه، أعرب حسام حسن عن شكره وتقديره لاهتمام الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بمتابعة حالته الصحية، مؤكداً أنه يتمتع بحالة جيدة، وأنه سيعود لممارسة مهامه مع المنتخب الوطني في أقرب وقت ممكن.

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