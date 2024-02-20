مهند مجدي رئيسا لبعثة الأهلي إلى غانا

قرر مجلس إدارة النادي برئاسة محمود الخطيب، تكليف مهند مجدي، عضو مجلس الإدارة، برئاسة بعثة فريق الكرة المتوجهة إلى غانا غدًا الأربعاء؛ استعدادا لمواجهة فريق ميدياما، المقرر لها يوم الجمعة المقبل ٢٣ فبراير الجاري، في الجولة الخامسة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وحرص مهند مجدي، على التنسيق مع الكابتن خالد بيبو، مدير الكرة؛ للاطمئنان على كافة الترتيبات الخاصة بالإقامة والانتقالات؛ لتوفير أفضل الأجواء للجهاز الفني واللاعبين.

وواصل الثلاثي؛ محمد الشناوي وخالد عبد الفتاح ومحمد الضاوي كريستو، على هامش المران الجماعي، تنفيذ البرنامج التأهيلي لكل منهم من الإصابة التي لحقت بهم.