ads
الثلاثاء 20 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

مهند مجدي رئيسا لبعثة الأهلي إلى غانا

مهند
مهند
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قرر مجلس إدارة النادي برئاسة  محمود الخطيب، تكليف مهند مجدي، عضو مجلس الإدارة، برئاسة بعثة فريق الكرة المتوجهة إلى غانا غدًا الأربعاء؛ استعدادا لمواجهة فريق ميدياما، المقرر لها يوم الجمعة المقبل ٢٣ فبراير الجاري، في الجولة الخامسة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وحرص مهند مجدي، على التنسيق مع الكابتن خالد بيبو، مدير الكرة؛ للاطمئنان على كافة الترتيبات الخاصة بالإقامة والانتقالات؛ لتوفير أفضل الأجواء للجهاز الفني واللاعبين.

وواصل الثلاثي؛ محمد الشناوي وخالد عبد الفتاح ومحمد الضاوي كريستو، على هامش المران الجماعي، تنفيذ البرنامج التأهيلي لكل منهم من الإصابة التي لحقت بهم. 

محمود الخطيب مهند مجدي بعثة غانا