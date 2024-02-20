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الثلاثاء 20 فبراير 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

محافظ المنوفية يفتتح معرض "أهلا رمضان" بالباجور

جانب من الافتتاح
جانب من الافتتاح
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افتتح اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، اليوم الثلاثاء، معرض "أهلا رمضان" لبيع السلع الغذائية والأساسية واللحوم بمدينة الباجور، وسط إقبال كثيف وفرحة المواطنين، يأتي هذا في ضوء تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالاستعداد التام لشهر رمضان المعظم وتوفير كافة السلع الأساسية والاحتياجات الضرورية لتلبية احتياجات المواطنين من السلع ورفع العبء عن كاهلهم، بحضور  المهندسة مروة زهران رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الباجور، المحاسب أسامة عز الدين وكيل وزارة التموين.
وتفقد المحافظ منتجات المعرض والذي يضم (الأرز، مكرونة، زيت، عدس، فول، سمن، فراخ مجمدة، لحوم، دقيق، ألبان، خضراوات، منظفات، معلبات) وغيرها من المنتجات الضرورية المهمة، وحرص المحافظ على الاطلاع بنفسه على جودة السلع المعروضة وأسعارها المخفضة والاطمئنان من المواطنين بالالتزام بالأسعار مقارنة بمثيلاتها بالأسواق، موجهاً وكيل وزارة التموين بالمتابعة المستمرة للحالة العامة للمعارض وزيادة الكميات المعروضة من السلع لإتاحتها بصفة مستمرة أمام المواطنين لتخفيف العبء عن كاهلهم.
وخلال افتتاحه للمعرض، أشار محافظ المنوفية إلى أن افتتاح "معارض أهلا رمضان" تأتي تباعاً  بكافة أنحاء المحافظة لضمان وصول الخدمات لأهالينا بهدف رفع العبء عن كاهلهم ومحاربة الغلاء وجشع التجار، لافتاً إلى أننا مستمرون في إقامة العديد من المعارض ومنافذ بيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة لتغطية كافة مراكز ومدن وقرى المحافظة، مشيراً إلى أنه تم تشكيل لجان من التفتيش والمتابعة بالمحافظة للمرور الميداني على جميع المعارض  للتأكد من ضبط الأسعار وتوافر السلع  وإعداد تقرير بشكل يومي لاتخاذ اللازم.
وأكد أبو ليمون، أنه يتم تكثيف الحملات الرقابية على كافة الأنشطة من خلال أجهزة المحافظة بالتنسيق مع كافة الجهات ذات الصلة، للمرور على منافذ بيع وتخزين السلع الغذائية بأنواعها المختلفة للتأكد من إعلان الأسعار بصورة واضحة على السلع، ومراقبة جودة السلع والأسعار، كما تشهد تلك الجهود تعاون الجهات الإدارية بالمراكز والقرى مع الجهات الرقابية فيما يخص المرور والتفتيش على جميع المحال التجارية والمخابز للتأكد من تحقيق الانضباط في الأسواق.

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