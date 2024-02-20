ننشر حركة تداول السفن والحاويات والبضائع العامة في ميناء دمياط

استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية 7 سفن ، بينما غادر 10 سفينة، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 40 سفينة .

وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 42821 طن تشمل 5693 طن اسمنت معبأ و1106 أطنان مولاس و 400 طن ملح معبأ و1774 طن رمل و11488 طن كلينكر و16545 طن يوريا و5815 طن بضائع متنوعة.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 45802 طن تشمل 3500 طن سلاج و3467 طن زيت طعام و747 طن ابلاكاش و23912 طن قمح و6245 طن فول و7931 طن حديد .

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 973 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 96 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 3678 حاوية مكافئة .

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 68275 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 104385 طنًا .

كما غادر 4 قطارات بحمولة إجمالية 5044 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا و كوم أبو راضي ، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 6363 شاحنة .

استقبل اللواء بحري أحمد حواش رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط وفد الخط الملاحي العالمي ONE ( Ocean Network Express ) أحد أكبر مشغلي شحن الحاويات في العالم خلال زيارتهم لميناء دمياط لبحث سبل تطوير أوجه التعاون المشترك بين الجانبين بهدف زيادة حجم أعمال الخط بميناء دمياط ، حيث ضم الوفد الربان هوسونو يوكيو مدير عام تشغيل عمليات السفن العالمية بمنطقة أوروبا – أفريقيا رادك ماجرسكى مدير تشغيل عمليات السفن العالمية بمنطقة أوروبا وافريقيا ومحمد سلطان رئيس العمليات بمصر ومحمد السايس مشرف أول العمليات بمصر .