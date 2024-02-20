إنفوجرافيك| الزراعة في كل مصر.. تعرف على أنشطة المديريات خلال أسبوع

أصدر مركز المعلومات الصوتية والمرئية التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والمكتب الإعلامي للوزارة، العدد رقم 133 من اصدار: "الزراعة في كل مصر" بالانفوجراف والفيديو، يوضح الجهود والانشطة التي تقوم بها مديريات الزراعة والطب البيطري بمحافظات الجمهورية خلال الفترة من 13 وحتى 19 فبراير الجاري.

وخلال هذا الأسبوع أطلقت مديرية الطب البيطري بمحافظة الجيزة، بالاشتراك مع كلية الطب البيطري جامعة القاهرة قافلة بيطرية مجانية بمركز ومدينة أطفيح، وتم عقد ندوة ارشادية حول الامراض المشتركة واهمية التحصين، كما شنت المديرية حملاتها الرقابية على الأسواق حيث تم ضبط 3509 كجم لحوم مذبوحة خارج المجازر ومصنعات لحوم ودواجن ودهون حيوانية غير صالحة للاستهلاك الآدمي، كما تم تحصين 83 ألف و519 راس ماشية ضد مرض الجلد العقدي وجدري الأغنام، كما قامت مديرية الزراعة بمحافظة القليوبية، بجولة تفقدية للصوب الزراعية بقها وطوخ وتم مناقشة جميع المشاكل التي تواجه العمالة في الزراعات على ارض الواقع والطبيعة والاستغلال الأمثل لأرض الفضاء.

وعقدت مديرية الزراعة بمحافظة المنوفية، اجتماع تنسيقي مع مديرية الطب البيطري وبحضور مديري عموم الثروة الحيوانية والتعاون الزراعي والصحة والمجازر والسادة مديري الادارات الزراعية ورؤساء اقسام الثروة الحيوانية بجميع المراكز، كما تم عقد ندوة إرشادية مكبرة بمركز اشمون حول الزراعات الشتوية وخاصة محصول القمح، كذلك اعلنت مديرية الزراعة بمحافظة الدقهلية، استمرار فعاليات الحملة القومية لمكافحة القوارض، فضلا عن المشاركة في قوافل الخير الزراعية البيطرية، كما تم عقد اجتماع مع مديري الادارات الزراعية وتم عرض التكليفات، وتم التشديد على ضرورة المتابعة المستمرة للمحاصيل الزراعية والتواصل مع المزارعين وحل المشكلات التي تواجههم والتدقيق في حصر المحاصيل والسعي المستمر للنهوض بالقطاع الزراعي بالدقهلية.

بينما أطلقت مديرية الطب البيطري بمحافظة الشرقية، قافلة بيطرية مجانية، بقرية بحر البقر2 مركز الحسينية وتم رش وتجريع وترقيم وتسجيل اكثر من 3450 رأس ماشية، وعقد عدة لقاءات ارشادية لزيادة الوعي لدى المربيين، كما شنت المديرية 27 حملة تم المرور فيها على عدد 58 سوق لبيع اللحوم والدواجن والاسماك ومنتجاتهم حيث تم ضبط حوالى 4 أطنان و 364 كجم لحوم ذبح خارج المجازر الحكومية ولحوم مصنعة وكبده ودواجن مفروم وأسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمي، كما تم تحصين 138 ألف و812 جرعة تحصين ضد الجلد العقدي وجدري الأغنام.

كما عقدت قيادات مديريتي الزراعة والطب البيطري بمحافظة الإسكندرية، اجتماعًا تنسيقيا مشتركاً بمقر مديرية الزراعة لمناقشة العديد من الملفات التي تتعلق بالثروة الحيوانية والحصر الزراعي والمحاصيل الشتوية والتعديات على الأراضي المملوكة للدولة، كما عقدت مديرية الزراعة بمحافظة بورسعيد، اجتماعا تنسيقياً بحضور لمديري الإدارات الزراعية وممثلي الطب البيطري والمراقبات الزراعية لمناقشة آليات حصر الثروة الحيوانية لعام ٢٠٢٤، كما تم تفقد أحد مزارع الإنتاج الحيواني بجنوب بورسعيد استعدادا لبدء الحصر الفعلي، كما تم تكريم مزارعي بورسعيد المتميزين تقديراً لمجهودهم للوصول لأفضل إنتاجية للفدان، كما تم متابعة الزراعات الشتوية، وعقد ندوة إرشادية حول محصول القمح ضمن فعاليات الحملة القومية للنهوض بإنتاجية محصول القمح.

بينما واصلت مديرية الزراعة بمحافظة دمياط، المرور على الزراعات الشتوية وخاصة زراعات القمح والمنزرعة على مصاطب ومتابعة مدى تقدمها ومدى تأثرها بالظروف المناخية الحالية والتي وجدت بحالة جيدة، كما عقدت مديرية الزراعة بمحافظة بجنوب سيناء، اجتماع مع العاملين لبحث خطة العمل الأسبوعية وعرض ما تم إنجازه خلال الأسبوع الماضي، كما تم متابعة الزراعات بالوحدة البستانية ووحدة إنتاج الزهور ونباتات الزينة بالمديرية، كما أعلنت استمرار القوافل الإرشادية لمتابعة الزراعات المختلفة بالتزامن مع موجة الصقيع التي تضرب المحافظة، واستمرار تقديم مختلف الخدمات الزراعية للمواطنين والمزارعين.

وأعلنت مديرية الطب البيطري بمحافظة الفيوم، استمرار لجان التحصين بقرى ومراكز المحافظة للتحصين ضد مرض الجلد العقدي وجدري الأغنام، كما أعلنت المديرية بدء فعاليات حصر الثروة الحيوانية بمراكز المحافظة لعام 2024 بالتعاون مع مديرية الزراعة بالفيوم، كما واصلت مديرية الزراعة بمحافظة اسيوط، تفقد زراعات الكراوية، وتم التنبيه علي المزارعين باتباع كافه التعليمات والتوصيات الفنية، وذلك بهدف الحصول علي اعلي إنتاجية.

فيما أطلقت مديرية الطب البيطري بمحافظة المنيا، قافلة بيطرية إرشادية علاجية بمركز أبوقرقاص، حيث تم فحص ٢٠ رأس ماشية، ورش ٢٥٠ رأس من الأبقار والأغنام وتقديم العلاج اللازم بالمجان، كما تم شن حملة تفتيشية على أسواق بيع اللحوم وتم ضبط (٥٥٧ كجم) لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي، كما أعلنت مديرية الطب البيطري بمحافظة البحر الأحمر، استمرار أعمال الحملة القومية للتحصين ضد مرض الجلد العقدي ومرض جدري الضأن بجميع مدن المحافظة وذلك من خلال لجان التحصين من قبل الأطباء البيطريين بالإدارات البيطرية على مستوي المحافظة.

يذكر ان مركز المعلومات الصوتية والمرئية، والمكتب الاعلامي للوزارة، يصدران الجمعة من كل اسبوع، انفوجرافا وفيديو باسم: الزراعة في اسبوع، لالقاء الضوء على ملخص ما تم من انشطة وجهود، بكافة القطاعات والهيئات، التابعة للوزارة، فضلا عن انفوجراف وفيديو كل ثلاثاء باسم: الزراعة في كل مصر، حول انشطة وجهود القطاع الزراعي، بالمحافظات المختلفة، كما أصدر المركز مؤخرا، سلسلة دليل خدمات وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والذي يلقي الضوء على الخدمات التي تقدمها الوزارة للمزارع والمربي، كذلك اصدار ارقام في الزراعة، الذي يلقى الضوء على انجازات القطاع الزراعي بالارقام، فضلا عن اصداره الاخير MALR مجلة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ، الالكترونية الشهرية، الزراعية المتخصصة الاخبارية والمتنوعة

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