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الثلاثاء 20 فبراير 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

الأخبار

الداخلية تنفي شائعات الجماعة الإرهابية بتأخير إصدار جوازات السفر للمواطنين

مصدر أمني
مصدر أمني
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نفى مصدر أمنى صحة ما تناولته الأبواق الإعلامية التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية بشأن تأخير إصدار جوازات السفر للمواطنين.
وأكد المصدر أن ذلك يأتى فى إطار ما دأبت إليه الجماعة الإرهابية من ادعاءات لنشر الشائعات واختلاق الأكاذيب بعد أن فقدت مصداقيتها بأوساط الرأى العام.

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