الداخلية تنفي شائعات الجماعة الإرهابية بتأخير إصدار جوازات السفر للمواطنين

نفى مصدر أمنى صحة ما تناولته الأبواق الإعلامية التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية بشأن تأخير إصدار جوازات السفر للمواطنين.

وأكد المصدر أن ذلك يأتى فى إطار ما دأبت إليه الجماعة الإرهابية من ادعاءات لنشر الشائعات واختلاق الأكاذيب بعد أن فقدت مصداقيتها بأوساط الرأى العام.