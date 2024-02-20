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الثلاثاء 20 فبراير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة العرب

أشتية: إجماع دولي على الاعتراف بالدولة الفلسطينية

رئيس الوزراء الفلسطيني
رئيس الوزراء الفلسطيني
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أكد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية، اليوم الثلاثاء، أن هناك إجماعا دوليا على ضرورة الاعتراف بالدولة الفلسطينية.
وأوضح رئيس الوزراء الفلسطيني، أن إسرائيل لا تزال تحتجزهم أموال المقاصة، بحسب ما أوردته فضائية سكاي نيوز عربية.
وقال أشتية، إن الاحتلال الإسرائيلي يمنع التنقل بين نابلس طولكرم، ويواصل خنق الضفة الغربية المحتلة.
وطالب بمنع إسرائيل من شن عملية عسكرية في مدينة رفح، منوها إلى أن خمس جامعات من أصل ستة في قطاع غزة دمرت.

الاعتراف بالدولة الفلسطينية رئيس الوزراء الفلسطيني