أشتية: إجماع دولي على الاعتراف بالدولة الفلسطينية

أكد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية، اليوم الثلاثاء، أن هناك إجماعا دوليا على ضرورة الاعتراف بالدولة الفلسطينية.

وأوضح رئيس الوزراء الفلسطيني، أن إسرائيل لا تزال تحتجزهم أموال المقاصة، بحسب ما أوردته فضائية سكاي نيوز عربية.

وقال أشتية، إن الاحتلال الإسرائيلي يمنع التنقل بين نابلس طولكرم، ويواصل خنق الضفة الغربية المحتلة.

وطالب بمنع إسرائيل من شن عملية عسكرية في مدينة رفح، منوها إلى أن خمس جامعات من أصل ستة في قطاع غزة دمرت.