بالفيديو.. الأرصاد: تحسن في الأحوال الجوية وتحذيرات من تخفيف الملابس

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن هناك تحسنا في الأحوال الجوية بشكل كبير مقارنة بالأيام الماضية، وأصبح هناك زيادة في فترات سطوع أشعة الشمس خلال فترة النهار.

وأضافت "منار" في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الخير يا مصر" على فضائية "مصر الأولى" اليوم الثلاثاء، أن قيم درجات الحرارة تكون أعلى من المعدلات الطبيعية لها في مثل هذا الوقت من العام بحوالي من درجتين إلى 3 درجات، موضحة أنه من المتوقع أن تسجل درجة الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى 21 درجة مئوية.

وتابعت، أن أغلب محافظات الجمهورية بها تحسن واستقرار في الأحوال الجوية، موضحة أن الطقس خلال فترة النهار سيكون طقس دافئ خلال فترة النهار على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري وشمال الصعيد والمحافظات الجنوبية، ومائل للدفء في المحافظات الشمالية.

وأردفت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية أن الطقس خلال فترة الليل شديد البرودة على معظم محافظات الجمهورية، محذرة من الانخفاض الملحوظ في درجات الحرارة بين فترتي الليل والنهار.

وأوضحت أن وجود ظاهرة الشبورة المائية يعد دليلا على استقرار الأحوال الجوية، ومن المتوقع استمرارها على مدار الأيام القادمة على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

ولفتت إلى أنه من المتوقع اليوم وجود فرص أمطار خفيفة على بعض المناطق بالسواحل الشمالية؛ متوقعة أن يشهد غدًا المزيد من الارتفاعات في قيم درجات الحرارة، مؤكدة: "بلاش الانخداع بأشعة الشمس وتخفيف الملابس".