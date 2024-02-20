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الثلاثاء 20 فبراير 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

الأهلي يواصل استعداداته لمواجهة ميدياما الغاني بدوري أبطال أفريقيا

الفريق الأول لكرة
الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي
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يواصل فريق الأهلي تدريباته على ملعب التتش اليوم، الثلاثاء، استعداداً لرحلة غانا التي سيواجه خلالها فريق ميدياما في الجولة الخامسة لمنافسات المجموعة الرابعة بدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا والمقرر لها السادسة مساء الجمعة المقبل. 

ويتدرب الأهلي اليوم بالتتش، بعدما تقرر تأجيل السفر 24 ساعة، لتُسافر البعثة الحمراء إلى غانا غداً بدلاً من اليوم بناءً على رغبة الجهاز الفني للفريق بقيادة مارسيل كولر الذي أجرى تغييراً على برنامج الفريق بمنح اللاعبين راحة 48 ساعة بعد العودة من الجزائر صباح السبت الماضي عقب مباراة شباب بلوزداد بالجولة الرابعة التي انتهت بالتعادل السلبي، كما قرر تأجيل السفر 24 ساعة وسيكتفي الفريق بخوض تدريب واحد في غانا إسوة بما حدث في رحلة الجزائر الجولة الماضية. 

افتتح الأهلي مشواره بالنسخة الحالية لدوري أبطال أفريقيا بتخطي عقبة سانت جورج الإثيوبي ذهاباً بثلاثية دون رد وإياباً برباعية دون رد، ثم حقق المارد الأحمر انتصاراً بثلاثية دون رد على ميدياما الغاني فى أول جولة من دور المجموعات بإستاد السلام، ثم واجه يانج أفريكانز التنزاني فى ملعبه وتعادل بهدف لكل فريق ثم تعادل مع شباب بلوزداد الجزائري سلبياً فى القاهرة ثم تعادل سلبياً أمام شباب بلوزداد بالجزائر.

ويتصدر النادي الأهلي قائمة أكثر الفرق تتويجاً ببطولة دوري أبطال أفريقيا برصيد 11 لقبا، بينما يأتي الزمالك فى المركز الثاني برصيد 5 ألقاب بالتساوي مع ومازيمبي الكونغولي.

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